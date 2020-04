Vy ser en tydelig økning i trafikken ut av Bergen

Mange bergensere har bestilt togbillett til Geilo eller Finse i helgen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge billettsalget til Vy, er det mange Bergensere som har tenkt seg til hytteområder i helgen. Foto: Rune Sævig

20. april ble hytteforbudet til regjeringen opphevet, og både trafikken og kjøp av togbilletter tyder på at mange bergensere har tenkt seg en tur på hytten.

– Vi ser en tydelig øking i trafikken ut av Bergen, med spesielt mange som skal til Finse og Geilo, sier Nina Schage, pressekontakt i Vy.

Hun forteller at dette gjelder torsdag og fredag, med retur på søndagen.

At hytteforbudet er opphevet kunne også merkes mellom Voss og Bergen fredag ettermiddag.

Trafikkoperatør Tina Fjeldavli hos Vegtrafikksentralen forteller at arbeiderne på veiarbeidet kunne melde om mer trafikk mellom Bergen og Voss.

– Det er nok fordi hytteforbudet er opphevet, sa hun til BT.

– Vi måtte benytte muligheten

Venninnegjengen Gretha Liseth, Aina Vagtskjold, Birgitte Liseth og Mona Steen skal utnytte at hytteforbudet er opphevet. Foto: Rune Sævig

På 12.57-toget til Myrdal satt det kun en håndfull godt spredte personer i hver vogn minutter før avgang fra Bergen.

Blant dem venninnegjengen Gretha Liseth, Aina Vagtskjold, Birgitte Liseth og Mona Steen.

De skal på helgetur til en fagforeningshytte på Oppheim i Voss.

– Vi fikk vite i går at det var greit å bruke hytten igjen, så da tenkte vi at vi måtte benytte muligheten. Vi har fått med oss vaskemidler og beskjed om å vaske mye, forteller Gretha Liseth.

Venninnegjengen var tidlig ute til toget.

– Vi tenkte på at antall passasjerer kunne være begrenset, og at vi kanskje ikke ville komme med hvis vi var for sene, sier Liseth.

Har innført koronatiltak

På stasjonen informeres det over høyttaler og på plakater om å holde avstand og kjøpe billett før ombordstigning. Det samme henger det plakater om på togene. I tillegg informeres reisende om koronatiltakene via Vys app.

– Togene til Geilo og Finse har ni vogner, så det skal være god plass selv om det er solgt flere billetter, sier Schage.

Det er også ekstra folk på plattformene som skal sørge for at folk holder avstand, i tillegg til en ekstra konduktør på hvert tog.

På lokaltogene er det ikke plasstildeling, og heller ikke avsperringer som begrenser hvor tett folk kan sitte.

Konduktøren på Myrdal-toget forteller at de har fått instruks om å skille personer som sitter for tett, men at det er vanskelig å håndheve, når man ikke vet om personene tilhører samme husstand eller ikke.