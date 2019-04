– Det er snakk om en halvering og vel så det, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

April måned har vært varmere enn normalt, men i løpet av de neste dagene vil temperaturen synke betraktelig.

– Vi har hatt unormalt høye temperaturer, nå vil det synke tilbake til normalen, forteller vakthavende meteorolog Cecilie Villanger i Stormgeo.

Halvering

Mandag var blant de varmeste dagene i april. På Florida ble det målt 21,7 grader, ifølge statsmeteorolog Ingrid Bentsen.

Allerede tirsdag vil vi merke at temperaturen begynner å synke, og utover uken skal det bli under ti grader.

– Fra torsdag er vi kommet under ti grader, det vil komme nedbør og kraftig vind langs kysten. Nedbøren kan komme som snø ned i 300 meter, sier Villanger.

Yr.no

Perioder med sol

Det kalde været vil fortsette gjennom helgen og utover i neste uke.

– Det blir nok snø på Ulriken, Løvstakken og toppene rundt Bergen, sier Villanger.

Bygeværet vil ifølge meteorologene starte på torsdag og fortsette utover fredag, men i helgen vil det kunne bli perioder med sol, melder meteorologen.

– Det er nok mest temperaturen som blir et sjokk for folk, enkelte plasser kan det bli frost på natten, sier hun.

Kan bli varmerekord

Til tross for at temperaturen stuper, vil de unormalt høye temperaturene vi har hatt i april kunne ligge an til å gi varmerekord i Bergen.

– Det ligger ganske bra an til å bli rekord. Kulden kommer nok ikke til å ødelegge så mye, sier Villanger.