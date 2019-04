– Det er helt utrolig, nesten litt merkelig at det går an å ha sånn flaks.

Langt nede på havets bunn, halvveis gjemt under tangrester og sjøgress, lå Åse Skjervheims svarte skinnveske i over tre og et halvt år.

Krabbene som spaserte forbi på skjellsanden, var de eneste som visste nøyaktig hvor den lå.

Veteranskip gikk på grunn

25. august 2015 lå den samme svarte skinnvesken på dekket til veteranskipet M/S Granvin. Åse Skjervheim var på tur i forbindelse med jobb.

Rundt klokken 20.00 på kvelden grunnstøtte M/S Granvin på et skjær utenfor Sotra.

Siri Turøy

Mistet eiendelene i havet

I all viraken mistet Skjervheim vesken i sjøen. Der lå en Nokia mobiltelefon, en lommebok, og et adgangskort til Statoil, før det ble til Equinor.

– Det er veldig mye styr å miste lommeboken med alle kortene i. Vi skulle reise til Kroatia dagen etterpå, så alt jeg kunne gjøre var å sperre alle bankkortene mine, forteller hun.

Hun har tenkt mange ganger på vesken som forsvant.

– Barnebarnet mitt Hermann, som var tre år den gangen, var veldig opptatt av at mormor hadde mistet vesken sin i havet. Han sa til meg gang på gang: «Hvor er vesken din, mormor? Tror du fiskene har spist den?».

Lette etter kamskjell

I mars 2019 dro Stian Soltvedt til Havrøysundet ved Misje på Sotra for å dykke etter kamskjell sammen med en kompis. De dro ut med båt og hoppet uti rundt 40 meter fra land, og sank ned til rundt 20 meters dyp.

PRIVAT:

Midt på havbunnen skimtet Soltvedt plutselig en mørkerosa stjerne i sanden: Statoil-symbolet. Like etterpå fant han vesken.

– Jeg kjente igjen det symbolet med én gang siden jeg har jobbet i Statoil selv. Jeg så det var et nøkkelkort. Da jeg plukket det opp og så navnet som sto på, tenkte jeg: hun der kjenner jeg jo!

Soltvedt har nemlig vært kollega med Åse Skjervheim i Statoil tidligere. Og som om ikke det var nok: Soltvedt jobber nå sammen med Åses mann, Kjell Skjervheim.

– Jeg ante ikke at vi dykket akkurat der hvor hun hadde mistet tingene sine! Og når noen først skulle finne en veske på havets bunn – så var det en som kjenner henne. Det er helt utrolig, nesten litt merkelig at det går an å ha sånn flaks.

Da han kom hjem samme kveld ringte han til sin kollega Kjell Skjervheim. Han var i København sammen med sin kone – og barnebarnet Hermann, som nå var blitt seks år.

– «Noen har funnet vesken til mormor i havet!», utbrøt Hermann begeistret da han fikk nyheten.

Åse Skjerheim trodde ikke sine egne ører. Det gjør ikke familie og venner heller, sier hun.

– Alle vi forteller det til tror nesten ikke at det kan være sant.

PRIVAT

Hun sier åpningen av vesken var «utrolig spennende». De 800 kronene lå i lommeboken fortsatt - svarte av belegg fra havets bunn.

Sedlene ble skylt i kaldt vann, tørket på kjøkkenpapir, og vekslet inn i banken.

– Hva brukte du pengene på?

– En flaske vin til finneren. Resten gikk inn på min vanlige konto, sier Skjervheim.

Vesken og lommeboken luktet så ille at de ble kastet. Den gamle Nokia-telefonen likeså. Det gamle Statoil-kortet har hun beholdt som en suvenir.

– At han skulle finne mine ting på havets bunn så lenge etter ... Det var ikke til å tro. Det er ikke til å tro nå heller.