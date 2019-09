Ni enkle råd for hvordan du kan spise mer klimavennlig

Er det beste for klimaet at vi kutter kjøttet? Både ja og nei, mener professor.

GIR RÅD: Kokken Adam Bjerck og folkehelsearbeider Kathrine Marthinsen er begge opptatte av å spise mer riktig med tanke på klima og miljø.

Det kan være vanskelig å vite hva som er best med tanke på klimaet.

Stadig flere velger å kutte eller redusere inntaket av kjøtt.

– Har økt sykt mye

Men er det beste for klimaet å kutte kjøttet?

– Både ja og nei. Det er ingen tvil om at kjøttforbruket pr. person de siste årene har økt helt sykt mye. Det kan ikke fortsette, begynner Vigdis Vandvik.

Hun er professor og planteøkolog ved Universitetet i Bergen. Det innebærer at hun jobber med hvordan klima og miljø påvirker naturen.

– Men vi må kutte ned, og samtidig erstatte det på en god måte, sier hun.

AVOKADO ELLER HAMBURGER? Ifølge Faktisk.no fører én kilo lokalt rødt storfekjøtt rundt 15 kilo klimagasser, mens én kilo avokado kjøpt i Norge trolig gir rundt 1,3 kilo utslipp.

– Planter er ikke nødvendigvis bedre

Kjøtt kan bety mye forskjellig, og med tanke på klimaavtrykket er forskjellene store, understreker professoren. Hun eksemplifiserer:

– Lokal storfe som spiser gress er mye bedre enn storfe som spiser kraftfôr laget på korn, forklarer Vandvik.

Det verste er importert storfe som har spist soyafôr fra Brasil, hvor regnskog fjernes til fordel for dyrking av soya.

– Burger eller avokado, med tanke på at avokadoen er importert og trenger mange ressurser for å dyrkes frem?

– Vi trenger kanskje ingen av dem? Planter er ikke nødvendigvis bedre, forklarer Vandvik.

Med andre ord er det mange hensyn å ta. Men at det hjelper å gjøre litt, er professoren sikker på.

RØDT KJØTT: – Det er mange hensyn å ta hvis man ønsker å spise mer klimavennlig, sier Vigdis Vandvik.

– For det første må vi spise mindre kjøtt. For det andre bør vi velge lokal og bedre kvalitet på både kjøttet og grønnsakene vi spiser. For det tredje bør man lage mat fra grunnen av. Og for det fjerde må vi kutte matsvinn, sier Vandvik.

Alt dette vil til sammen reduserer klimaavtrykket ditt, sier professoren.

Under følger tre fagpersoners råd for hvordan du kan spise mer klimavennlig:

1. Kathrine Marthinsen, folkehelsearbeider og gründer

– TARIANER TYPE: Pescetarianer (spiser fisk, meieriprodukter og egg, men ikke kjøtt).

– Hvis alle hadde hatt én kjøttfri dag i uken, hadde vi kommet kjempelangt, forteller Marthinsen.

Generelt tror folkehelsearbeideren at folk må tenke på vegetarmat som «vanlig mat» og ikke «kaninfôr».

– Smakfullt kan også være kjøttfritt. Og så bør man lære seg å bruke vegetariske varer, slik som grønnsaker. En gulrot kan dampes, stekes på pannen, kokes eller ristes i ovnen, sier hun videre.

Tre ting Marthinsen mener du kan bytte ut kjøttet med:

Prøv soltørket tomat i stedet for bacon hvis du skal lage egg og bacon. Sopp funker bra for å få mer umami-smak. En stor portobellosopp i burgeren er godt! Se til det indiske kjøkkenet. Der har de cottage cheese i indiske retter, i stedet for kjøtt.

2. Adam Bjerck, kokk

– TARIANER TYPE: Heller mot fleksitarianer (spiser alt, men velger gjerne vegetar).

– Jeg er blitt flinkere de siste årene til å lage rene vegetarretter, mer fisk og redusere kjøttinnholdet i de rettene jeg lager med kjøtt, sier kokken Adam Bjerck.

– På den måten føler jeg meg lettere også, legger han til.

Kokken er opptatt av at mat er mer enn ingrediensene.

– Matlaging handler generelt om smaker. Det må ikke bestå av kjøtt, det er ikke nødvendigvis det som gir den smaken som gjør at retten smaker godt, sier Bjerck.

Tre ting Bjerck mener du kan bytte ut kjøttet med:

Pass på å ha en grønn eller rød curry i kjøleskapet. Det gir god smak i for eksempel gryter. Supper er generelt veldig godt! For å bli mett kan man servere en sandwich ved siden med speilegg. Tacokjøttet kan byttes ut med linser med godt krydder.

3. Hanna Fjeldheim Dale, klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.-stipendiat

– TARIANER TYPE: Pescetarianer (spiser fisk, meieriprodukter og egg, men ikke kjøtt).

– Mitt beste tips er å ha fokus på hva man kan spise mer av, og ikke på det man må kutte ut, sier Hanna Fjeldheim Dale.

Hun mener at man ikke må kutte kjøtt helt ut, men spise mindre.

Ernæringsfysiologen har selv kuttet ut kjøttet av tre grunner: Dyrehelse, klinisk helse og miljøet.

– I hovedsak må man finne gode proteinkilder, som fisk, linser, bønner og hummus. I tillegg er det lurt å krydre godt, for eksempel med spisskummen, legger hun til.

Tre ting Dale mener du kan bytte ut kjøttet med:

I pastasaus og lasagne kan kjøttet byttes ut med linser. Som pålegg kan hummus brukes i stedet for kjøtt. I gryteretter kan kjøttet erstattes med kikerter eller store hvite bønner.