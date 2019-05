– Det er ikke så lett å være and i byen, sier politiet.

Fredag morgen måtte politiet rykke ut til en andefamilie som hadde forvillet seg inn på Puddefjordsbroen retning sentrum.

– Vi fikk melding fra en som var om bord i Flybussen, som sa at det var en andefamilie som kom vaggende inn på broen på høyre side, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Søkte tilflukt under bil

Da politibilen med politibetjent Nathalie Larsen og politiførstebetjent Christer Martinsen kom frem, hadde andemor og hennes ni unger kommet halvveis over broen og var på vei ned på Møhlenprissiden.

– Familien hadde søkt tilflukt under venstre forhjul til en bil som hadde stoppet. Sjåføren skjermet dem til vi kom, sier politiførstebetjent Christer Martinsen.

Men plutselig ble moren så nervøs at hun begynte å bevege seg over til feltet som går i retning Sotra.

– Da måtte jeg hoppe over gjerdet på midtrabatten for å få henne tilbake på vår side og til ungene, sier Martinsen.

– Kø på broen

Han forteller så at moren forsvant under politibilen, før de til slutt klarte å samle hele andefamilien igjen.

– Så gikk vi ved siden av og bak henne og ungene for å passe på at de ikke stakk av og for å få dem trygt over broen.

I mellomtiden sto trafikken på Puddefjordsbroen stille.

– Det var litt kø på broen, men det gikk heldigvis bra med andefamilien.

Planen til patruljen var å geleide dem helt ned til dammen i Nygårdsparken. Men etter å ha gått ned trappene til Møhlenpris, forsvant de inn i noen busker.

– Nå er de iallfall trygge. Vi får håpe vi ikke får flere meldinger. Det er ikke så lett å være and i byen, sier Martinsen.