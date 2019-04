Iver Alme Bergheim (8) og Kristina Alme (38)

– Mamma og jeg laget plakaten sammen i går kveld. Det tok lang tid, så det ble langt over leggetid. Det er første gang i livet at jeg er med på demonstrasjon, og det er ganske spennende. Søppel kan ikke drive rundt i verden, og jeg er opptatt av at vi må ordne opp i dette. Klimaet blir forandret. Vi må alle ha en god fremtid. Jeg har allerede bestemt meg for å være med og kjempe for miljøet når jeg blir voksen.