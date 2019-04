Politiet skal ha fått positive svar på analyse av nye tester av hår.

Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet på Karmøy 6. mai 1995. Hun var 17 år gammel.

For to år siden gjenopptok den nye Cold Case-gruppen i Kripos etterforskningen i den snart 24 år gamle drapssaken. Det skal blant annet ha vært gjort nye analyser av hår.

Fant mye hår

Det ble funnet mange hår på den avdøde da hun ble funnet gjemt. Etter at saken ble gjenopptatt i januar 2017, ble det bestemt å gjøre nye analyser av hårene, i håp om at nye metoder nå kunne gi et bedre svar.

Haugesunds Avis melder torsdag at de nye analysene som er gjennomført, skal ha gitt et positivt resultat. Det betyr at politiet får et grunnlag for å jobbe for fullt videre med den gamle drapssaken.

Dette oppgir kilder til Haugesunds Avis. De varsler også at politiet kommer med mer informasjon om saken fredag.

Resultatene er så interessante at politiet kommer til å gå i gang med taktisk etterforskning av det snart 23 år gamle drapet, melder Stavanger Aftenblad.

Må gå gjennom resultatene

Politiet i Sørvest bekrefter at de har mottatt resultater av nye analyseprøver i forbindelse med Tengs-saken, men de vil ikke kommentere innholdet.

– Vi mottok nylig analyseresultatene, og vi går nå grundig gjennom rapporten. Som vi har sagt tidligere, kommer vi ikke til å kommentere analyseresultatene før vi har vurdert disse nøye og eventuelt foretatt nødvendige etterforskningsskritt i saken, opplyser påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de trolig ikke vil komme med informasjon om analyseresultatene før til høsten.

Scanpix

Fetteren ble pågrepet

To år etter drapet ble fetteren til Birgitte Tengs pågrepet og siktet for drapet. Han ble først funnet skyldig i Karmsund herredsrett, men så frifunnet etter anke til Gulating lagmannsrett.

Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre fordi lagmannsretten kom til at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde begått drapet.

Erstatningsdommen ble senere opphevet etter behandling i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og Cold Case-gruppen til Kripos bekreftet i fjor at fetteren aldri har hatt status som mistenkt i den fornyede etterforskningen av drapssaken.