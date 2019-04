På landsmøtet i Arbeiderpartiet til helgen vil det nye fylkeslaget Vestland Ap fremme 25 nye forslag til distriktspolitikk.

Det svake valget høsten 2017 skyldtes i stor grad at velgerne i distriktsfylkene sviktet partiet, skriver Nationen. Derfor har et eget distriktsutvalg laget et dokument som skal legges frem til helgen, men heller ikke dette er nok, mener Vestland Ap.

Det sammenslåtte fylket Vestland har betydelig andel distriktsvelgere, og Vestland Ap kommer med 25 tilleggsforslag, blant annet å doble investeringsstøtten i landbruket.

– Det er ingen tvil om at Vestland blir et veldig viktig fylke for norsk verdiskaping. Jonas Gahr Støre sa nylig på en konferanse i Bergen at hvis ikke Vestland lykkes, så lykkes ikke Norge, sier fylkesleder og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) til Nationen. Hun vil ikke spekulere omkring hvilket forslag som kan så mest splid på landsmøtet.

Fylkespartiet vil blant annet gå inn for at vindkraft i hovedsak skal bygges ut til havs og vil ha som ambisjon at «en langt større del» av oppdrettsfisk skal bearbeides i Norge, for å skape flere arbeidsplasser.

Vestland Ap foreslår også å etablere en fullverdig erstatningsordning for gjeldssanering og opprydding når pelsdyrnæringen avvikles.