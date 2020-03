To nye koronadødsfall ved sykehjem i Oslo

To nye beboere ved sykehjem i Oslo som har testet positivt på koronaviruset er døde.

En beboer ved Oppsalhjemmet døde fredag etter å ha fått påvist koronasmitte. Foto: Rolf Øhman

En beboer ved Økernhjemmet i Oslo, som døde i forrige helg, har testet positivt for koronoa.

Før beboeren døde hadde vedkommende blitt testet, men testen ga ikke et entydig svar. Etter at personen døde ble det tatt en ny test. Den viste seg å være positiv for covid-19.

En annen beboer på Oppsalhjemmet som tidligere hadde testet positivt for viruset døde fredag, opplyser direktør i Sykehjemstjenesten i Oslo, Helge Jagmann, til Aftenposten.

– Disse to døde på insititusjonene der de bodde, sier Jagmann.

Pårørende er varslet og alle pårørende på de berørt sykehjemmene har fått skriftlig informasjon.

19 koronarelaterte dødsfall i Norge

Fredag kom det melding om at en person hadde mistet livet som følge av koronaviruset ved Oslo universitetssykehus, det 17. koronarelaterte dødsfallet i Norge.

– Disse to beboerne ligger nok ikke blant de 17. Det er litt forsinkelse i systemet og disse ble meldt inn i ettermiddag, sier Jagmann.

De to beboerne blir derfor det 18. og 19. koronarelaterte dødsfallet i Norge.

Det er nå totalt fire beboere med bekreftet kooronasmitte som er døde ved Oslos sykehjem. De to andre bodde på Ellingsrudhjemmet og på Hovseterhjemmet.

Det er 27 av rundt 3600 beboere ved etatens langtidshjem er smittet.

Alle beboere med symptomer på luftveisinfeksjoner testes og isoleres.

Det er også fire smittede ved Solvang helsehus, disse er plassert der for å avlaste sykehusene.

Siden 17. mars er 326 beboere på langtidshjem og pasienter på helsehus med symptomer på luftveisinfeksjoner blitt testet.

Lillohjemmet ligger i bydel Nordre Aker og har 73 plasser. Der ble det påvist den første koronasmitten blant ansatte i S Foto: Paal Audestad

51 ansatte smittet

Smitten sprer seg også blant de ansatte ved sykehjemmene i Oslo.

51 ansatte er smittet av rundt 10.000 ansatte. Siden 17. mars er 862 medarbeidere ved sykehjemmene blitt testet.

For enkelte av disse ble smitten oppdaget før personen var på jobb.

– Alle medarbeidere med symptomer på luftveisinfeksjon sendes rett i hjemmekarantene. Deretter blir de testet.

Oslo fortsetter å være episenteret for epidemien i Norge. Det fører til en økt risiko for at ansatte ved sykehjemmene også blir smittet og bringer med seg viruset til arbeidsplassen.

– De ansatte er bekymret for at de kan være smittet, men at de har så små symptomer at de ikke merker det selv. Hvis det er tilfellet, så er det en utrolig vanskelig gruppe å isolere, sier Jagmann.

Beboere smittet ved 11 sykehjem og helsehus

– Vil dere ta ytterligere grep for å hindre videre spredning?

– Det handler om å være nøyaktig og systematisk. Vi har allerede satt inn en rekke tiltak for å minske faren for smitte, svarer etatsdirektøren.

Det er totalt 39 såkalte langtidshjem og fire helsehus i Oslo. Det er påvist smittetilknytning ved totalt 22 institusjoner. 11 av institusjonene har beboere som er smittet. 19 av dem har medarbeidere med smittetilknytning.

Å spore smitten har vært og er fortsatt et viktig arbeid, sier Jagmann.

– Der man har kommet i mål og ferdigstilt det man har jobbet med, så tyder det på at det hovedsakelig har vært gjennom de ansatte at beboerne er blitt smittet.