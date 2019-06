TIL SALGS: For første gang på 138 år kunne privatpersoner kjøpe Ulvsnesøy som ligger midt i Sørfjorden. FOTO: Krogsveen

Nå er fengselsøyen solgt

- Jeg er glad for at vi har fått så mye penger, sier Anne Marit Presterud. Torsdag ble Ulvsnesøy solgt for 11,8 millioner kroner.