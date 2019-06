– Vi har en alvorlig utfordring her, og er bekymret for at folk skal utsettes for noe, sier politiet.

Bevæpnede politifolk kommer inn fra alle kanter og sperrer av området ved Korskirken. De er på jakt etter kniver og våpen i rusmiljøet.

Rundt 15 personer blir stilt inntil vegger i Hollendergaten. Flere politifolk tar frem metalldetektorer, og går grundig til verks for å se om noen av dem har våpen på seg. Lommer tømmes. Bagger sjekkes.

– Har du noe på deg som vi bør vite om, sier en av politifolkene.

– Nei, svarer han, før han vrenger lommene og løfter armene ut til siden slik at metalldetektoren kommer lettere til.

Samme mann sier at det er bra at politiet gjennomfører slike aksjoner i rusmiljøet.

– Det blir bare verre og verre. Og flere og flere går rundt med kniv og våpen. Det er ikke trygt, sier han.

– Før var det bare slåsskamper. Nå bruker folk våpen dersom de føler seg truet. Jeg synes det er bra at de får våpnene vekk fra gaten, supplerer en kvinne.

– En alvorlig utfordring

Politiførstebetjent Thomas Natland, som er teamleder for innsatsgruppen mot åpne russcener, forteller at en av mennene hadde en foldekniv på rundt 20 centimeter på seg. Forrige gang de aksjonerte i samme området, fant de fire kniver.

– Vi har en alvorlig utfordring her, og er bekymret for at folk skal utsettes for noe. Folk i miljøet sier at det er mye kniver i omløp. Det er alt fra kjøkkenkniver til kniver de har laget selv. Men de bruker også skrujern, kubein, stolben og elektrosjokkvåpen. Det er heldigvis sjelden vi ser skytevåpen, sier Natland.

Han forteller at han har jobbet med dette i noen år, og at folk i rusmiljøet stort sett synes det er bra med slike aksjoner.

– Vi kan oppleve at folk reagerer og kan bli litt hissige, men som regel går det greit. Og de aller fleste setter pris på aksjonene, fordi de er redde for at noe skal skje med dem, sier Natland.

Skrujern og kniver

Denne kvelden er det rundt 15 til 20 politifolk med på aksjonen, som er nøye planlagt. I forkant har Natland informert alle som er med om hva som skal skje og hvordan de skal gå frem.

– For ikke så lenge siden hadde vi en uheldig situasjon, hvor vi ble angrepet av en med saks. Så det er viktig at alle er forberedt på at ting kan skje, sier Natland.

Når politiet er ferdig i Vågsbunnen, setter de kursen mot Damsgård og tunnelen ved Straxhuset.

Snart strømmer det politifolk inn fra alle kanter. Ingen av dem som er i tunnelen får komme ut før de er blitt sjekket grundig. Det piper i metalldetektorene.

Et langt og tynt skrujern trekkes ut av en lomme. Så holdes en rundt 20 centimeter lang kniv opp til den ene veggen.

– Vi er ikke her for å ta brukerdosene fra dem, men for at folk som bor i området skal føle seg trygge og se at politiet tar dette på alvor, sier seksjonsleder Ole Bjørn Sveen ved seksjon for forebygging, patrulje og etterforskning i Vest politidistrikt.

Flere aksjoner

Sveen forteller at politiet daglig er i kontakt med folk som har kniver på seg. Nå ønsker de å utvide området det aksjoneres i, ha hyppigere aksjoner og også gjennomføre aksjoner nattestid.

– Vi ønsker at disse aksjonene skal virke preventivt, og signalisere inn i miljøet at det ikke er greit med våpen. Men det er også for at andre skal kunne ferdes trygt i byen, sier Sveen.

Onsdag i forrige uke gjennomførte også politiet en liknende aksjon mot det samme miljøet i Vågsbunnen og i undergangen ved Straxhuset.

Etter å ha kontrollert rundt 20 personer ved Vågsbunnen og rundt 60 stykker ved Straxhuset, ble det beslaglagt fire kniver, en saks, en øks, et knokejern og en lang byggskrue.

– Det er mange i rusmiljøet som har kniv med for å beskytte seg. Og da er det lett å hente frem kniven dersom man føler seg truet. Men vi ser også at de brukes til å rane andre, sier han.

Denne kvelden kontrollerte politiet rundt 70 stykker i nærheten av Straxhuset. Totalt fem kniver ble beslaglagt.

– Jeg synes det er veldig bra at politiet gjør dette, fordi det er mange kniver i miljøet. Og det blir bare verre og verre, sier en kvinne før hun forsvinner ut av tunnelen etter en grundig sjekk.

Politiet fant ingen våpen på henne.