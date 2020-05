Strålende pinse i vente

I pinsen blir det sol og 20 grader. - Jeg er sikker på at dette slår til, sier meteorologen.

I godværsperioden i april var det mange som tok en tur på Ulriken. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Det er stang inn for pinseværet, konstaterer vakthavende Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet.

Hør bare på hvordan den kommende uken ser ut:

Siste døgnet har det bøttet ned. I Bergen hadde det søndag morgen kommet 30 millimeter siden regnet startet lørdag ettermiddag. Før det gir seg utpå ettermiddagen, vil vi ende på 35–40 millimeter.

En skikkelig rotbløyte, med andre ord.

For mandag varsler Fagerlid fine forhold. 15–16 grader og sol midt på dagen.

Over en måned siden forrige skikkelige godværsperiode. Da hoppet Balder Blinkenberg i Byfjorden, enda kalenderen bare sa 21. april. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Godt arbeidsvær

Tirsdag setter det inn med godt vær for innearbeid:

– I perioden tirsdag til torsdag er vi tilbake i gammelt spor. Litt kjølig luft, bygevær og 10–15 grader.

Så nærmer det seg langhelg og pinse. Et høytrykk nærmer seg fra sør og sprer godvær over det meste av Norge.

– Det ser ut til å bli en veldig flott pinse. Mye sol og rundt 20 grader på det varmeste. Mest trygg er vi på godvær midt i pinsen, lørdag og søndag.

Varer ikke

– Hvor sikre er dere på denne prognosen?

– Vi har sett denne utviklingen over flere dager. Det er et veldig godt tegn. Vi kjenner oss trygg på at vi har en varm periode fremfor oss. Godværet kan bli avkuttet i forkant og bakkant, men noen fine dager blir det.

Herligheten skal ikke vare. Så snart pinsen er passert, truer et lavtrykk fra vest. Da er vi tilbake til vanlig gråvær.

– Vi har rett og slett flaks denne gangen; at godværet treffer en høytid der mange har fri. Stang inn for pinseværet, avslutter meteorologen.