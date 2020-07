Derfor sirklet det mystiske flyet over Bergen

Militærflyet trente fredag på innflygingsprosedyrer til Flesland.

Publisert Publisert Nå nettopp

Forsvarets AWACS-fly fotografert på Ørland i mars i år. Foto: Jan Terje Hellemsbakken, Forsvaret

En BT-leser lurer på hvorfor Forsvaret lar rekognoseringsflyet AWACS sirkle over friluftsområdene i Raunefjorden på en av de få solskinnsdagene i juli.

– Det flyr lavt og har uutholdelig lyd. Hvorfor er dette nødvendig, spør hun.

– Tar ikke hensyn til vær

Elisabeth Eikeland, som er talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, har svaret.

– Denne flighten har vært planlagt i mange uker i forveien, og tar ikke hensyn til at det er fint vær i Bergen, sier Eikeland.

– Men hvis du visste hvordan været har vært på Vestlandet i juli, er det nesten godt gjort å treffe en solskinnsdag?

– Trøsten er at det er på vei tilbake til Tyskland. Det er et Nato-fly, og pilotene er nødt til å kjenne særegenhetene ved de ulike flyplassene, slik som sidevind og turbulens, utdyper kommandersersjanten og fortsetter:

– Så vi beklager den ulempen dette har medført, og håper på forståelse for Nato-alliansens behov.

– Bråker dette flyet veldig mye?

– Lyden bærer skarpere og du får lyden mye kraftigere når det er klarvær. Skyer fungerer som lyddempere. Det handler om atmosfæriske forstyrrelser. Dette er jo en stor maskin, sier Eikeland.

Overvåkingsfly

AWACS, som er forkortelse for airborne warning and control system, er ifølge Wikipedia et radarsystem montert i fly.

Betegnelsen brukes gjerne på alle fly av denne typen. Det gir til enhver tid et detaljert situasjonsbilde og kan brukes både til søking etter, identifikasjon og elektronisk forfølging av fiendtlige fly.

AWACS-flyet som sirklet over Bergen, er et overvåkingsfly. Nato har 14 slike fly.

– Det overvåker havområdene, det er mye hav i Norge og i Nato-landene. Dette flyr ikke innenlands, men overalt i Nato-alliansen, sier Eikeland.

Her kan du lese mer om det Forsvaret omtaler som «Nato-flyet som ser alt».