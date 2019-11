Slik svarer de på kritikken etter trafikkaoset

Bilister etterlyste trafikkdirigering i de massive køene onsdag. – Ville ikke hjulpet, svarer politiet.

Med så mange biler og så dårlig omkjøringsvei, var det umulig å unngå trafikkaoset som oppsto onsdag. Det mener både Morten Ørn i politiet og trafikkoperatør Marius Råve ved Vegtrafikksentralen.

– Veinettet i Bergen er ekstremt sårbart for veldig små avvik. Vi kunne ikke gjøre så mye mer enn å prøve å løse opp i situasjoner, og bidra til å støtte trafikkvaktene fra Statens vegvesen, sier Ørn.

– For mange biler på for dårlige veier

Flere av BTs lesere etterlyste trafikkdirigering fra politiet mens de satt fast i kø. Ørn mener trafikkdirigering ofte ikke hjelper så mye, og tror ikke det hadde vært løsningen i går.

– Ofte er det best å la trafikantene regulere alt selv. Men når det er for mange biler på for dårlige veier, hjelper ingenting. Det går for seint, og bilene blir stående. Det skjedde i går, og dette er vi dessverre belemret med i Bergen. Veinettet er for sårbart, selv ved det minste avvik, sier han.

Ørn syns informasjonstjenestene fra både Bergen kommune og Skyss fungerte godt onsdag.

– Det eneste jeg tenker på er at Skyss kunne gått tidligere ut med info om hvorfor folk måtte bytte buss i Sandviken, på vei mot Åsane. Det var ikke så intuitivt, men det handlet jo om at alle bussene ikke kunne kjøre til Åsane og bli værende der. Det vet jeg irriterte mange, sier Ørn.

– Ikke mulig å bruke Fløyfjellstunnelen

– Dette var en av de største hendelsene vi har hatt på veiene i Bergen de siste fem årene, sier trafikkoperatør Råve ved Vegtrafikksentralen.

Inne på sentralen var det likevel ganske rolig onsdag, forteller han. Råve mener det tyder på at folk fikk god informasjon.

De fikk imidlertid mange henvendelser fra folk om mulige løsninger. Mange handlet for eksempel om at nordgående løp i Fløyfjellstunnelen burde åpnes for kjøring begge veier.

– Det er ikke fysisk mulig. Det er ikke noe krysningspunkt på nordsiden, og på sørsiden tåler ikke broene kryssende tungtrafikk. Det er fint at folk engasjerer seg, men det er en del vurderinger som folk ikke nødvendigvis forstår, sier han.

– Umulig å forhåndsplanlegge

Skyss har foreløpig ikke hatt en grundig evaluering av sin håndtering, men pressekontakt Ingrid Dreyer mener løsningene om ble benyttet var gode, situasjonen tatt i betraktning.

Hun forteller at det ble satt krisestab natt til onsdag, etter meldingen om at E39 ble stengt.

– Sammen med trafikkselskapene klarte vi å få noen løsninger på bordet og komme ut med informasjon før morgenrushet. Vi kommer til å gå gjennom dette, men det var nesten den eneste løsningen. Jeg tror vi ville brukt de samme løsningene igjen, sier Dreyer.

Hun er fornøyd med at de klarte å få ut informasjon til kundene raskt, men understreker at situasjonen var utfordrende.

– Det er umulig å forhåndsplanlegge slike situasjoner. Det er uoversiktlig for alle, og noen vil nok føle at de ikke har fått den informasjonen de trenger. Vi klarte å få ut det som var mulig på kort tid, men vi ser at noe informasjon kanskje ikke var tydelig nok til å begynne med, sier hun.

– Ikke så mye vi kan gjøre annerledes

Dreyer forklarer at situasjonen var ekstra utfordrende med tanke på busslinjene som krysser sentrum og kjører videre til andre bydeler.

– Bussene ble fanget i den samme køen som bilene, noe som påvirket busstrafikken også i andre deler av Bergen. Jeg vil berømme sjåførene som gjorde en kjempeinnsats. Samtidig er jeg imponert over hvor godt kundene håndterte dette. Folk var forståelsesfulle, og stort sett smilende og hyggelige med hverandre, sier Dreyer.

Morten Ørn i politiet tror det er begrenset mulighet til å ta lærdom av hendelsen. Han mener det eneste som kan hjelpe er bedre alternativer til det som er hovedårene inn og ut av Bergen.

– Når veinettet er som det er, er det ikke så mye vi kan gjøre annerledes. Ting må tas på sparket, vi vet ikke hvor neste situasjon kan dukke opp, sier han.