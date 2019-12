Knut Skår fra Årdal fikk frivil­lighets­prisen 2019

Knut har vært frivillig i 25 år. Han gjør Norge tryggere, mener prisutdelerne.

PRISVINNER: Knut Skår er hundefører og styreleder i Norske Redningshunder. Foto: Frivillighet Norge/Marius Sørhus

I forbindelse med den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember deler Frivillighet Norge ut en helt spesiell pris til en dedikert person.

Hele seks finalister fra ulike deler av landet var nominert til Frivillighetsprisen 2019, men det var Årdølen Knut Skår som stakk av med seieren.

Knut gjør Norge tryggere! Skriver Frivillighet Norge om Skår.

Mellom 20 og 30 aksjoner årlig

Prisen deles ut i samarbeid med Kulturdepartementet og Norsk Tipping, og i år er det 25. gang en ildsjel innen frivilligheten kan smykke seg med den.

Gjennom flere tiår har Skår engasjert seg i organisasjonen Norske Redningshunder, NRH. I løpet av denne tiden har han hatt mange ulike verv fra kasserer til styreleder, samtidig som han har vært hundefører.

– Han har styrt NRH til å bli en av de viktigste og mest benyttede redningsorganisasjonene i Norge, skriver Frivillighet Norge om prisvinneren.

DEDIKERT: Skår har hatt flere ulike verv i Norske redningshunder, og legger ned mange frivillighetstimer årlig. Foto: Frivillighet Norge/Marius Sørhus

Årlig deltar Skår som hundefører imellom 20 og 30 aksjoner i Hordaland, Sogn og Fjordane, Buskerud og Oppland.

Han har vært medlem i NRH siden 1997 og har vært styreleder i organisasjonen siden 2012. I tillegg er han aktiv som kursleder og instruktør i både inn- og utland.

Unik på antall frivillighetstimer

Samtidig som Skår er frivillig i NRH er han også representant for Internasjonal Komite for alpin redning, IKAR. Her har han vært aktiv ved å jobbe for å få større anerkjennelse for hundearbeid i organisasjonen.

Frivillighet Norge beskriver Skår som representant for en bred gruppe beredskapsfrivillige, men ifølge prisutdelerne er han unik på antall frivillighetstimer i miljøet.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande var til stede under prisutdelingen. Frivillighetsprisen er en av flere priser som deles ut i forbindelse med arrangementet, som fant sted på Sentralen i Oslo.

Formålet med markeringen er å oppmuntre til støtte og verdsetting av frivilligheten i hele samfunnet.

I forkant av prisutdelingen inviterte Frivillighet Norge til frivillighetsfaglig konferanse og debatter.