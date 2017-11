Gjert-Rune Daae (66) måtte ta beina fatt for å komme seg på jobb i Gulen torsdag morgen.

I 06.30-tiden torsdag morgen kom melding om et jordras på fylkesvei 57 ved Dalsøyra i Gulen. Politiet opplyste torsdag morgen at rundt halve bredden på veien har rast ut i om lag 50 meters lengde.

Gjert-Rune Daae (66), som skulle til jobben ved BKK i Dalsøyra, kom til rasstedet torsdag morgen. Der ble han vitne til relativt store ødeleggelser.

– Knapt halve veibanen er rast ut, det er et skikkelig jordskred som går helt ned til sjøen. Ved sjøen er det et naust som er knust. Et stort grantre som sto langs veien, er tatt av raset og er ført 70–80 meter nedover mot sjøen. Grantreet ligger veltet over en telefonlinje. Naustet er det kanskje vinden som har tatt, sier Daae til BT.

Ifølge politiet på Twitter er det ødelagte naustet også et resultat av raset. Ifølge Vegtrafikksentralen vest ble mannskaper sendt ut for å rydde tidlig torsdag morgen.

Gjert-Rune Daae

– Kaos

Ingen ble tatt av raset, men veien vil være stengt inntil videre. Geolog er varsla og på veg, melder politiet på Twitter.

– En entreprenør var først på stedet og fikk sperret av veien, sier Daae.

– Hva tenkte du da du kom til stedet?

– Det var masse kaos på begge sider med biler som sto i kø. Jeg vil anta jeg kom cirka en halvtime etter raset. Klart det er litt skummelt. Jeg kjører der hver dag. Hadde noen vært der da det raste, hadde det ikke vært veldig hyggelig. Dette kunne like godt ha gått gale, sier 66-åringen.

Ifølge Daae er veien bygget på sand.

– Det skulle ikke så mye mer til før alt raste ut.

Parkerte og gikk

Daae sier han parkerte bilen på «feil» side av raset og tok beina fatt for å komme seg på jobb.

– BKK skulle ha masse utstyr til en trafostasjon fra Dalsøyra og til Oppedal, men lastebilen var på feil side av raset.

Kl. 9.55 hadde brannvesenet avsluttet sitt arbeid på rasstedet. Veientreprenøren hadde tatt over, og fysiske sperringer var satt opp.

– Veien er bygget på grus og stein, og geologen må vurdere hva som må gjøres: Om masser under veien må skiftes ut, og eventuelt for mye, sier innsatsleder John Kjetil Strand i brannvesenet i Gulen.

Han sier det ikke er snakk om en elv eller bekk som har gått over sine bredder.

– Det har heller ikke gått ras på stedet tidligere. Raset har tatt med seg store grantrær som må være 30–40 år gamle, sier Strand.