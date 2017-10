WWF Verdens naturfond står bak kurset i Bergen. 40 personer jobber i den norske stiftelsen.

WWF-kurset er et samarbeid mellom WWF, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), Norges brannskole og Bergen brannvesen og Bergen Interkommunale utvalg for akuttforurensing (IUA).

På kurset lærer de frivillige om norsk oljevernberedskap, konsekvenser av oljesøl i naturen og for lokalsamfunn, og hva den enkelte kan gjøre for å redusere skadene.

Studentene kurses i mye praktisk trening, og øver på å rense olje fra stranden ved vannkanten av Store Lungegårdsvannet.