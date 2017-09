Bosset blir dyrere etter gigantkonkurs

(1 / 2)

AVFALL: I Knarvik i Nordhordland er det bossdag onsdag. På Juvikstølen setter Geir Reigstad frem bossdunkene for henting sammen med sønnene Henrik (8) og Kristian (11). – Om bossavgiften må litt opp får det så være, det viktigste er at vi får på plass en god renovasjonsordning, sier Reigstad, som har tro på at det vil ordne seg etter konkursen til Reno Norden. FOTO: Vegar Valde