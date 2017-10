TELLER ALL LAKS: Så langt i sesongen er bare 60 oppdrettslaks tatt ut i fiskefellen i Etneelva, mot hele 132 i fjor. FOTO: Tor Høvik

Færre rømte oppdrettslaks i fiskefellen

I fem år har Etneelva vært pilotprosjekt for en fiskefelle tvers over elven for å stoppe oppdrettslaks. I år går sesongen mot slutten med rekordlav fangst av rømt fisk.