Lørdag ettermiddag ble deler av et hus i Tveit i Vest-Agder tatt av jordskred. Flere nabohus blir evakuert.

- Jeg var på baksiden av huset da raset kom. Det begynte å rumle, så jeg spurtet gjennom huset og ut på andre siden, sier huseier Roy Pedersen til Fædrelandsvennen.

– Det knaste i husveggen. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan gå inn i huset igjen, sier Pedersen.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokka 16.14 lørdag ettermiddag.

Politiet opplyser at huset ligger i Kilåsveien. Jordraset har medført skade på deler av huset og en garasje. Det er også skader på veien inn til eiendommen.

Erlend Iversen Skarsholt

Ingen personskade

Politiet har sperret av veien inn til huset og de nærmeste boligene, etter som det kan være fare for flere ras.

– Meldingen vi fikk var at en vegg hadde blitt skjøvet inn. Deler av garasjen er også rammet. Det er ikke kommet noen meldinger om personskade, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Mannskap fra teknisk etat i kommunen er på vei for å undersøke stedet.

Innsatsleder i politiet, Hans Waage, opplyser til Fædrelandsvennen at flere hus i nærheten vil bli evakuert. Dette på grunn av at man er redd for at veien kan bli tatt av flere ras.

Flom- og jordskredvarsel

Det kraftige regnværet har ført til flere stengte veier på Sørlandet lørdag. Flomvarselet er oppgradert til kategori fire, som er det høyeste nivået.

Jordskredvarselet ble lørdag formiddag oppgradert til kategori 3.