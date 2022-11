Lars Andreas passet foreldrenes kanin: – Fant den med avkappet hode

Grovt brudd på dyrevelferdsloven, sier politiet.

– Helt forferdelig, sier Lars Andreas Harbitz-Mathisen om synet som møtte ham i foreldrenes hage.

Mens foreldrene ikke var hjemme fikk Lars Andreas Harbitz-Mathisen i oppdrag å passe deres to kaniner på Askøy. Han bor selv like i nærheten.

– Jeg kom bort i går kveld og fant en død kanin med avkappet hode, sier han til BT torsdag.

Han tenkte at dette var litt over kanten.

– Jeg så jo at hodet manglet. Jeg lette etter den andre kaninen, men fant den ikke.

– Helt forferdelig

Faren til Harbitz-Mathisen, Eilev Rasmussen, synes hendelsen er veldig sår.

– Det er helt forferdelig, vi er jo glad i dyr, og forsøker å ta vare på dem. Dette er kaniner vi har tatt inn fra andre som ikke kunne ta vare på dem. Vi ønsket jo de skulle ha et godt liv etter at de kommer til oss.

Men han er glad for at det ikke var noen av barnebarna, som ofte kommer innom for å mate, som ble møtt av dette.

– Det er ekstremt ubehagelig hele greien, kaninene er en del av familien, og så skjer dette. Det føles ganske tomt innvendig.

– Ser ut som det er brukt kniv

Lars Andreas Harbitz-Mathisen har ikke funnet kaninens hode. Han forteller at selv om han generelt er rolig av seg, ble han satt ut av hendelsen.

– Jeg ringte min mor. Jeg skulle jo passe kaninene, men det gikk ikke så bra. Det er vanskelig å passe en død kanin og en som mangler, sier han.

Han tror ikke det kan være dyr som står bak. Buret var helt tett og intakt. Et dyr kunne ikke ha kommet seg inn i buret, mener han.

– Jeg så etter tegn etter andre dyr, om det lå noe pels rundt eller var andre tegn på en slåsskamp, men jeg så ikke noe.

Han mener snittet er for rent til at et dyr kunne forårsaket det.

– Det ser veldig ut som en kniv har kappet det av. Hadde det vært et dyr, hadde det vel blitt mer opprevet, og ikke et så rent kutt, sier han.

– Jeg hadde politiet på besøk i hagen, legger han til.

Konstituert politistasjonssjef i Askøy og Øygarden, Sven Erik Midthjell.

«Grovt brudd på dyrevelferdsloven»

Ifølge Harbitz-Mathisen konkluderte politiet med at det måtte ha vært gjort av mennesker. Det har ikke lyktes BT å få dette bekreftet av politiet.

Konstituert politistasjonssjef Sven Erik Midthjell bekrefter at politiet har opprettet sak.

Til Askøyværingen sier han at det dreier seg om grovt brudd på dyrevelferdsloven.

Harbitz-Mathisen tror ikke det er ondt blod som ligger bak.

– Jeg ser ikke for meg at min mor og far har noen fiender som kapper hodet av kaninen deres. Det må være fordi noen synes det er gøy, eller noe sånt. Jeg klarer ikke helt sette meg inn i en slik virkelighet.