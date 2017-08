Observasjoner gjort av en person som virket nervøs var opptakten til etterforskningen som så langt har ført til beslag av store mengder narkotika og 200.000 kroner.

Tidlig i januar ble to polititjenestemenn oppmerksomme på en mann i Stavanger sentrum som virket nervøs. Så mistenkelig var denne personens oppførsel at tjenestemennene valgte å følge etter ham. Ved et hus på vestre platå stanset politimennene. Her gikk den mistenkelige mannen inn.

To personer er nå siktet for oppbevaring av store mengder narkotika. Politiet mener at disse to disponerte to leiligheter i Stavanger. I midten av april ble det foretatt ransakinger på adressene. Til sammen ble det funnet 14,4 kilo marihuana og 580 gram av et hvitt pulver, som skulle vise seg å være en blanding av kokain og virkestoffet i ecstasy.

En tredje mann (42) er tiltalt i det samme sakskomplekset. Samme dag som politiet slo til mot de siktedes leiligheter, ble leiebilen hans stanset på Tonstad. En politihund snuste seg frem til 200.000 kroner, som lå i to strømper bak bilens hanskerom.

Ikke ærlige ærend

To dager var i utgangspunktet satt av til rettssaken mot 42-åringen som er tiltalt for grovt heleri, men heller ikke på dag tre lyktes det partene å komme i mål. Politiet mener at pengene tiltalte hadde i strømpene stammer fra salg av narkotika. I likhet til de to personene som er siktet for oppbevaring av narkotika, er tiltalte albansk statsborger.

LES OGSÅ: Stavanger-politiet solgte hus i Florida

- Det er ingen hemmelighet at Sør-Vest politidistrikt følger med på albanere med tanke på narkotikaomsetning, sier politioverbetjenten som ledet spaningen.

Han viser til tidligere narkotikasaker i Stavanger.

Tirsdag ettermiddag vitnet politioverbetjenten i saken mot 42-åringen.

- Etter observasjonen av personen som vi oppfattet som nervøs og paranoid, besluttet vi å igangsette en skjult etterforskning, sier han.

LES OGSÅ: To menn i narkotikanettverk dømt til 6 års fengsel

Fra vitneboksen forklarte politioverbetjenten at personene de spanet på, ikke så ut til verken å ha jobb eller å være i en utdanningssituasjon. Videre sa han at politiet ikke klarte å avdekke at de to hadde ærlige ærend i byen.

- De gangene det lyktes oss å følge dem helt til deres bestemmelsessted, var det vårt bestemte inntrykk at det var narkotikahandler som ble gjort, sier han.

Tidligere siktet

Politioverbetjenten la frem flere spaningsrapporter som fortalte om møter de to albanerne hadde hatt med andre personer. Møter politiet mener er mistenkelige. Noen av personene de har møtt, er fortsatt ukjente for politiet. Blant dem politiet har klart å identifisere, er personer som tidligere er straffet for narkotikalovbrudd.

Det var på grunn av denne spaningen at politiet ble oppmerksomme på den tiltalte 42-åringen. Han møtte en av personene politiet spanet på flere ganger i løpet av sitt korte besøk i Stavanger. Dette skjedde 18. april i år.

Da politiet sjekket registreringsnummeret til tiltaltes leiebil, fant de ut at den dagen i forveien ble stanset i en fartskontroll i Lindesnes kommune. Her mistet 42-åringen sertifikatet etter å ha kjørt i 121 kilometer i timen i 80 sonen.

Da politiet videre sjekket navnet til 42-åringen, fant de at han så sent som i desember 2016 var siktet i en narkotikasak i Oslo. På selveste julaften ble han og tre andre albanere pågrepet på Burger King i hovedstaden.

Fingeravtrykk

Oslo-saken mot 42-åringen ble henlagt i slutten av mars. Drøyt to uker senere havnet han i politiets søkelys igjen. Da politiet fant ut hvem 42-åringen var, valgte de å følge etter leiebilen hans. På Tonstad ble han stanset.

I utgangspunktet ville politiet sjekke om han hadde lovlig opphold i landet. Kort tid senere, da det ble funnet narkotika på de to adressene på vestre platå, ble 42-åringen siktet for narkotikalovbrudd. I den forbindelse ble en narkotikahund satt til søk i bilen. Det var denne hunden som fant de omtalte pengene i to strømper bak hanskerommet.

Etterforskningslederen, som også vitnet tirsdag ettermiddag, forklarte fra vitneboksen at et tilfeldig utvalg av pengene ble sendt til analyse. På en tusenlapp ble det funnet et fingeravtrykk. Fingeravtrykket tilhører en mann bosatt i Stavanger. Dette rimer dårlig med tiltaltes forklaring, om at han hadde hatt med seg den store pengesummen fra Albania.

For politiet er det også et poeng at fingeravtrykket tilhører en person som bor i et område hvor en av albanerne de spanet på, ble observert.

Ikke sjekket

Det store spørsmålet i saken mot 42-åringen er hvordan pengene som ble funnet i leiebilen er ervervet. Allerede i det første avhøret forklarte 42-åringen at han i hjemlandet driver et firma og at det ikke er uvanlig for ham å ha med seg store summer i kontanter når han reiser.

Jonas Haarr Friestad

Mannens forsvarer, Anne Elisabeth Kroken, har flere ganger bedt politiet om å foreta en analyse av mannens forretning i Albania. Dette er ikke blitt gjort.

I retten forklarte etterforskningslederen at det ville tatt for lang tid da en slik etterforskning krever en rettsanmodning.

- Jeg minner om at det i loven heter at en sak skal etterforskes både til gunst og ugunst for siktede, sier Kroken, som mener politiet har gjort for lite for å sjekke om hennes klients forklaring er sann.

Mye mistenkelig

Selv om saken ikke er etterforsket i Albania, har politiet gjort undersøkelser. Blant annet har Sør-Vest politidistrikt fått opplyst at det er svært utenkelig at banker eller vekslekontorer i Albania har 200.000 norske kroner. Politiet har også søkt å få svar på hvor lenge et fingeravtrykk kan henge ved en pengeseddel. Dette har ikke eksperter kunnet svare på da det avhenger av svært mange variabler.

- I denne saken må vi ta stilling til om pengene som ble funnet i leiebilen stammer fra kriminell virksomhet eller om det er slik som tiltalte sier. Kan du peke på hvorfor disse pengene ikke skulle være lovlige, spør tingrettsdommer Mariann A. Svensen etterforskningslederen i vitneboksen.

Etterforskeren svarer punktvis:

- Om jeg hadde reist på ferie med 200.000 kroner, ville jeg ikke gjemt pengene i to strømper bak hanskerommet.

- Pengene ble funnet av en narkotikahund.

- Pengene ble aldri deklarert inn i Norge.

- Vi får opplyst at albanske banker og vekslekontor ikke har så store summer i norske kontanter.

- Det er merkelig at han kjører fra Sverige til Norge for å være i Stavanger i under 24 timer.

- I løpet av den korte stunden han er i Stavanger treffer han flere ganger en mann som vi spaner på.

- Rett etter at han treffer denne personen, sitter han og teller penger.

Lang pause

Advokat Kroken sier følgende om politiets håndtering av saken:

- Min klient tilbakeviser at det er problematisk å veksle slike pengebeløp i Albania. Min klient har fra første stund redegjort for sin økonomiske situasjon. Han har også fortalt om omfattende reisevirksomhet, høyt kontantforbruk og sine bedrifter. I en sak der det dreier seg om påstått ulovlige penger har politiet ikke gjort noe for å undersøke om hans forklaring kan stemme. Det er etter min oppfatning oppsiktsvekkende.

Også 42-åringens kone var lenge siktet i saken. Saken mot henne ble imidlertid henlagt på bevisets stilling i juni.

42-åringen sitter fremdeles i varetekt i påvente av dom i saken.

Tirsdag ble det klart at saken tas opp til doms først om en drøy uke. På grunn av ferieavvikling vil partene ikke møtes før neste fredag. Da blir det fremleggelse av dokumentasjon og prosedyrer.

Politiadvokat Thale Thomseth, som er aktor i saken, opplyser at saken mot de to albanerne som er siktet for oppbevaring av narkotika, vil bli oversendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse i løpet av uken.