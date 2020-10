Fastleger i Bergen til streik for utkant-kolleger

– Vi streiker for å lette arbeidspresset på fastlegene i småkommuner, sier streikelederen i Bergen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– De har i praksis aldri fri, sier Knut-Arne Wensaas om arbeidspresset på fastleger i utkantkommuner. Foto: Tor Høvik

Mandag streiker fem av fastlegene i Bergen. Det vil si, de jobber som vanlig på fastlegekontoret på dagtid, men møter ikke på Legevakten etter jobb.

– Vi tar bare ut fem stykker i streik i første omgang for å skåne befolkningen, sier Knut-Arne Wensaas, Legeforeningens streikeleder i Bergen.

Legestreiken kommer etter at Riksmekleren konstaterte at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen.

Onsdag kom varselet om at Legeforeningen tar ut 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger i streik fra og med mandag 26. oktober. Om partene ikke skulle bli enige om en avtale før den tid, vil streiken vil trappes opp i begynnelsen av neste uke.

Les også Legeforeningen tar ut 23 leger i streik fra mandag

– Har i praksis aldri fri

Legeforeningen krever at det skal settes en grense for hvor mye legevakt en fastlege kan pålegges. Kravet er at alt utover syv timer vakt eller 28 timer beredskap skal være frivillig.

Kommunenes Sentralforbund har avvist å sette en slik grense.

Wensaas sier vaktbelastningen for fastleger i mindre kommuner ikke er til å leve med.

– I småkommuner har en av ti leger vakt eller beredskap 100 timer i uken utover ordinær jobb. De har i praksis aldri fri.

– En avtale som setter tak på legevakt-pliktene er viktig for å sikre fastlegeordningen i utkantkommuner, mener Wensaas.

– Er vaktbelastning et problem i Bergen?

– I Bergen er det over 200 fastleger som har plikt til å delta i legevaktordningen. Med så mange i ordningen er det mer fleksibilitet. Vi streiker for å lette arbeidspresset på fastlegene i småkommuner, sier Wensaas.

– Må løses langsiktig

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, sier i en pressemelding av KS ikke kan inngå en avtale som kan føre til at mange innbyggere i Norge kan stå uten legevakt.

– Vi er enig med Legeforeningen i at noen fastleger har for stor vaktbelastning, og vi har i løpet av meglingen foreslått en rekke tiltak for å redusere denne. Alle forslag ble avvist av Legeforeningen, sier Gangsø.

Gangsø sier en løsning for fastlegeordningen må finnes av Legeforeningen, regjeringen og KS i samarbeid, ikke gjennom en tariffavtale mellom to av partene.