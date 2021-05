På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger.

Vi har plukket ut tre saker til deg.

Her går Ruben Kvalsøren alene bortover eggen i Hurrungane, klar for en av de mest ekstreme nedkjøringene en skiløper kan få. Han firer seg ned skaret, tar på skiene og starter nedkjøringen i stupbratte Lauvnosrenna. Så faller han.

Tor ble forlatt av moren på Kvamskogen

Bildet som familien Strandenes fikk tilsendt i 1961, er det eneste Tor har av barndommen i Liverpool. Foto: Privat

På Ungdomsheimen forklarte kvinnen at 13-åringen var syk og trengte hvile. Hun betalte 100 kroner for en ukes opphold, og lovet å snart dukke opp igjen. Så forlot Heather Doreen Johannesen sønnen, for aldri mer å komme tilbake.