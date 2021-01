– Pappa var som ørnen. Han så det store bildet.

11. januar døde miljøforkjemperen Kurt Willy Oddekalv, 63 år gammel.

Onsdag var det bisettelse i Fana kirke. Oddekalvs fire barn holdt alle minnetaler.

– Kurt var som en naturkraft. Han var aldri temmet og i ro. I min barndom ble jeg lært å respektere alt rundt meg. Han gjorde oss engasjerte, sa eldstesønnen Ruben Oddekalv.

Han trakk frem nærheten til naturen.

– Det var aldri kjedelig å være Kurts barn. Jeg har vært med overalt og fikk se idealister som jobber for noe som er større enn oss selv, sa Ruben.

Han lover å fortsette miljøkampen, og at arven etter Kurt skal videreføres.

Oddekalvs andre sønn, Odin, sa at dette var en tale han måtte holde altfor tidlig.

– Pappa var som ørnen. Han så det store bildet. Rumpetrollet er like mye verdt som både ørnen og oss mennesker. Alt henger sammen. Nå kan du ta deg den pausen du aldri tok. Nå er det vår tur, sa Odin.

– Pappa var en gigant og et stort forbilde for oss. Det mest gigantiske med pappa var hjertet hans. Han var spesielt opptatt av de svakeste, de som ikke kan tale sin sak. For oss vil du alltid være en ekte helt, sa Odin.

Også døtrene Gyda og Mathilde holdt minneord for faren.

– Det er alltid verdt å kjempe for det som er rett. Det gjorde pappa alltid mens han var her, sa Gyda.

– Da jeg var liten, lurte jeg alltid på hvorfor jeg skulle få «den rare pappaen». Men du lærte meg at det er lov å skille seg ut. Du kommer ofte lengst med det. Takk for at jeg fikk «den rare pappaen», sa Mathilde.

«Takk, pappa. Vi finner deg i fjellene», sto det på kransen fra barna. Foto: Ørjan Deisz

– Han våget

Prest Thor Sommerseth trakk frem at Kurt Oddekalv var en av våre fremste miljøforkjempere.

– Det var umoralsk å forurense naturen. Han våget å tale makten midt imot, sa Sommerseth.

Kurt Oddekalv kunne bli oppfattet som en «bajas».

– Kurt var seg selv. Han lignet ikke på noen andre, sa presten i sin tale.

Presten la vekt på at Oddekalv var så mye mer enn «miljøforkjemperen» for hans nærmeste.

– Han involverte de nærmeste i sakene han brente for. Kjærligheten betydde mye for Kurt. I forhold til barna viste det seg til det fulle. Han tok dem tidlig med på sine oppdagelsesreiser. Ingenting betydde mer enn barn og barnebarn, sa Sommerseth.

Søsteren Tove Oddekalv fortalte om det siste møtet med broren to dager før han døde.

– «Ha det, lillesøster. Eg er så glad i deg», var det siste du sa til meg. Jeg visste ikke at det skulle bli de siste ordene. Vi som har vært dine nærmeste har aldri vært i tvil om hvor glad du var i oss, sa søsteren.

– Du var så ekte. Vi har vært sinte på hverandre. Men det varte aldri lenge. På tross av alle diskusjonene, har det vært så mye latter og mange gode stunder, sa hun.

Gikk igjennom isen

Mandag 11. januar kom meldingen om at en person hadde gått igjennom isen på Bahusvatnet i Fana.

Samme kveld ble det opplyst at det dreide seg om Kurt Willy Oddekalv.

Oddekalv ble 63 år gammel. Han var landskjent som en kompromissløs aktivist gjennom flere tiår, og ble ofte kalt «miljøkrigeren».

Kurt Oddekalv sto på naturens side. Bildet er fra Fedje i 2007. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Vern av naturen

Oddekalv var lenge aktivt medlem av Naturvernforbundet Hordaland, men i 1993 startet han Norges Miljøvernforbund med hovedkvarter i Bergen.

Forurensing, fiskeoppdrett og andre inngrep i naturen var Oddekalv brennende engasjert i.

På grunn av koronarestriksjonene er det bare de nærmeste som får være til stede.

Kurt Oddekalv bisettes fra Fana kirke. Foto: Ørjan Deisz

Ble funnet av sønnen

Det var sønnen Ruben Oddekalv som først oppdaget at faren hadde gått igjennom isen. Faren hadde gått ut på isen for å hjelpe en familiehund.

– Jeg var alltid der når det skjedde noe. Det var kanskje like greit at jeg var der nå også, sa Ruben Oddekalv i et intervju med BT 15. januar.

Ruben skal nå føre Norges Miljøvernforbund videre.

– Jeg kjenner på ansvaret, både overfor arven, de som jobber her og ikke minst de vi er her for. Det er for å beskytte naturen og hjelpe folk i miljøsaker der de føler seg overkjørt av storsamfunnet, sa han.