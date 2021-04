Så lenge vil aprilkulden vare

Bergen har fått en ny vinter. – Uvanlig, sier meteorolog Arnstein Tjøstheim.

Det er ikke mye som minner om vår i Bergen på værfronten om dagen. Foto: Eirik Brekke

Siden søndag har det vært kjølig i Bergen, med snø og temperaturer som minner mer om en februarvinter enn en aprilvår. De lave temperaturene er nå ventet å vare ganske lenge.

Mer av det samme

Arnstein Tjøstheim er vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, og melder om mer av den samme kulden den kommende tiden.

– Det vil være kjølig hele denne uken. Litt skiftende vil temperaturen være, men generelt vil den nok ligge på et par plussgrader. Det vil bli noe mildere på dagtid og så kjøligere igjen på ettermiddagen.

Tjøstheim forteller videre at bygevær vil komme og gå de neste dagene, og at det dermed ikke nødvendigvis vil være snø på bakken slik vi ser nå. Men noe snø og sludd her og der må en fortsatt belage seg på.

Våren rakk akkurat å starte før vinteren kom tilbake. Foto: Jannica Luoto

Regntung torsdag

Én dag som skiller seg fra resten av uken er torsdag, hvor mer nedbør er ventet.

– På torsdag ser det ut til å komme et lavtrykk inn fra vest. Dette vil føre til høyere temperaturer, samt en del regn og sludd som vil komme på formiddagen og vare ut dagen. På fredag vil det bli kjølig igjen. Vi kommer til å få mer vinterlige byger, utdyper Tjøstheim.

Uvanlig lengde

Han forteller også at det ikke er helt uvanlig å oppleve vintervær i april.

– Det vi har nå er ikke noen kulderekord. April kan jo være veldig skiftende så slikt vær på denne tiden av året har vi opplevd før.

Vanligvis er vintervær i april enten kortvarig eller periodevis, men det vil den ikke være i år.

– Det som er uvanlig er hvor lenge de lave temperaturene er ventet å vare. Ut uken kommer det som nevnt til å være kjølig, og selv om det vil bli gradvis varmere mot neste uke kommer også den mest sannsynlig til å være ganske kald. Kort og godt ser det ut til å bli lave temperaturer i to uker fremover, og det er uvanlig i april, forteller Arnstein Tjøstheim.

Snøbygene vil komme og gå de nærmeste dagene. Foto: Jannica Luoto

Glatte veier

De vinterlige bygene som er ventet den kommende tiden kan føre til glatte veier for bilister. Tjøstheim advarer mot spesielt glatte veier i morgentimene.

– Midt på dagen er det høyere temperaturer. Da blir det bedre kjøreforhold. Men veier som ligger i skyggen kan være glatte døgnet rundt. Generelt vil det være verst på morgenen, når mange også er ute og kjører, og om natten, sier meteorologen.

Kjetil Thangen Kvist og barna Håkon og Olav utnytter vinterværet på Storetveit. Foto: Eirik Brekke

Gøy med vinter

Bilister med sommerdekk var kanskje ikke så glade for nytt snødekke. Men andre vet å benytte siste rest av vinter.

– Vi hadde satt bort akebrett for vinteren, men nå var det bare å finne de frem igjen, sier Kjetil Thangen Kvist.

– Jeg starter litt senere på jobb i dag, da passet det fint å ta med barna, Håkon (4) og Olav (1) i bakken på Storetveit, forteller han.