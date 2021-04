Turgåere funnet etter leteaksjon på fjellet

Uvær gjorde at et redningshelikopter måtte snu. Nå er turgåerne funnet.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Politiet fikk klokken 14.30 melding fra en bekymret familie om en mann og en kvinne som gikk tur på Hardangervidda.

Duoen skulle egentlig gi lyd fra seg mandag, men dårlig vær og manglende kontakt gjorde at familien varslet politiet søndag ettermiddag.

– Vi har sendt inn snøscootere fra Røldal Røde Kors, med bistand fra Vinje Røde Kors, sa operasjonsleder Per Algrøy.

Klokken 19.37 opplyser Røldal Røde Kors at de er funnet.

– De er kommet til rette og er oppegående. De er på vei ned fra fjellet på egen hånd, sier operativ leder Jostein Skeie.

Helikopter måtte snu

Røldal Røde Kors sendte ut fire patruljer, mens Odda Røde Kors og Vinje Røde Kors sendte ut henholdsvis to og seks.

Samtlige har avsluttet på stedet.

Nødetatene slet i flere timer med å komme i kontakt med mannen og kvinnen, som ble omtalt som fjellvante folk. Redningsmannskaper slet også med å lokalisere de to.

Røde Kors sendte et helikopter inn i området, men det måtte snu på grunn av værforholdene.

Kraftig vind og mye snø

Meteorologene sendte denne helgen ut et farevarsel for fjellområdene, blant dem Hardangervidda. Det er snø og vind som gjør at det kan bli utfordrende i fjellområdene.

Vakthavende meteorolog Ingmar Vikanede forteller om sterk kuling og snø i området søndag kveld.

– Det er rett og slett elendige forhold, sier han.