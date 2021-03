«Mitt hjerte slår for Bergen by»

Fra østerriksk operetteslager via en østlandsk skuespiller til bergensernes hjerte.

«Jeg gikk på Kalfarveien og så meg grundig om…». Foto: Mittet & Co. Jo Gjerstads samling.

Wien, «an der schönen blauen Donau», er musikkbyen fremfor noen. Der skapte «wienerklassikerne» Haydn, Mozart, Beethoven og Schubert sine udødelige verker, og der lød musikerfamilien Strauss´ valser og polkaer.

Verdensberømt er også Wien-operaen, Wien-filharmonikerne og Wierner Sängerknaben, et kor med røtter tilbake til 1498.

Også mindre ambisiøse verker ble oppført i den østerrikske metropolen. I 1927 ble operetten «Ich hab´ mein Herz in Heidelberg verloren» (Jeg tapte mitt hjerte i Heidelberg») oppført på Wiener Volksoper. Musikken var komponert av Fred Raymond.

Tittelmelodien, til tekst av Fritz Löhrer-Beda og Ernst Neubach, var svært melodiøs, og ble en stor suksess.

Sangen er tradisjonell og nostalgisk. Hovedrolleinnehaveren besøkte som ung mann Heidelberg, den gamle universitetsbyen ved den «sølvklare» elven Neckar.

Der opplevde han et intenst kjærlighetsforhold som han aldri kom over. Konklusjonen var enkel; uansett hva han gjorde, hvor han befant seg, hjertet hans var alltid i Heidelberg, det vakreste stedet på jorden.

Heidelberg cirka år 1900. Byen ligger vakkert til ved elven Neckar og fjellet Königsstuhl. Byen har Tysklands eldste universitet, grunnlagt i 1386. Foto: Library of Congress

Første verset og refrenget lød slik:

Es war an einem Abend. als ich kaum 20 Jahr!

Da küsst` ich rote Lippen und gold`nes, blondes Haar.

Die Nacht war blau und selig, die Neckar silberklar,

Da wusste ich, da wusste ich,

Woran, woran ich war:

Ich hab`mein Herz in Heidelberg verloren,

In einer lauen Sommernacht.

Ich war verliebt bis über beide Ohren

Und wie en Röslein hat ihr Mund gelacht.

Und als wir Abschied nahmen vor der Toren

Beim letzten Kuss, da had ich`s klar erkannt:

Dass ich mein herz in Heidelberg verloren.

Mein Herz, es schlägt am Neckarstrand.

Sangen gikk rett hjem hos publikum, og snart var den på leppene over hele det tyskspråklige Europa.

Tyskerne har alltid likt romantiske og nostalgiske melodier som var med på å kvikke opp hverdagen i vanskelige tider.

Komponisten

Fred Raymond, et pseudonym for Raimund Friederich Vesely, var født i Wien i 1900 av tsjekkiske foreldre og døde i Überlingen ved Bodensjøen i 1954.

Han ble tidlig kjent som en populær slagerkomponist. «In einer kleinen Konditorei» og «In Mainz am schönen Rhein» er blant de mest kjente han signert.

I operettene var det de revyaktige melodiene som skapte suksess. Foruten «Ich hab´ mein Herz» fra 1927 hadde han stor suksess med «Maske in Blau» (1937), «Saison in Salzburg» (1938), «Die Perle von Tokay» (1941) og «Flieder aus Wien» (1949).

Fred Raymond komponerte i mellomkrigstiden «musikalske svisker» på samlebånd.

Og så til Bergen

Sanger vandrer fra land til land, musikk kjenner ingen grenser. Høsten 1938 sto plutselig Den Nationale Scene uten litterær konsulent, og skuespiller Einar Sissener ble i hurten og sturten hentet over fra Oslo til et års engasjement

Sissener var en av hovedstadens store stjerner, og en ringrev i faget. Han visste hva som skulle til for suksess. Både i «Den glade enke» sammen med Wenche Foss, og i tittelrollen i Molières komedie «Scapin´ skøierstreker» begeistret han publikum.

Sissener fikk også ansvaret for sommerrevyen 1939 «Vel møtt igjen!», der Sissener førte an i viser og sketsjer godt assistert av teaterorkesteret, teaterets ballett, kjuaguttene i Bergens Munnspillorkester med Kurt Foss og Reidar Bøe og ekte buekorpsgutter.

Til revyen, som ellers gikk 51 ganger til fulle hus, hadde Sissener kommet over «Ich hab´ mein Herz» og gjendiktet den «som en personlig enkel hilsen fra øst til vest».

Selv var Sissener rotekte Oslo-gutt, født i hovedstaden i 1897. Fred Raymonds hjerte slo for Heidelberg, Sisseners hjerte for Bergen. Tittelen ble selvfølgelig da «Mitt hjerte slår for Bergen by».

Einar Sissener gjendiktet «Mein Herz» til norsk og gjorde seg selv udødelig i Bergen. Foto: Oslo Museum

Her kan du høre Lothar Lindtner og Rolf Berntzen synge Mitt hjerte slår for Bergen by

Med årene ble sangen umåtelig populær og synges fremdeles i lystig lag. I motsetningen til originalen har Sisseners norske versjon bare to vers, normalt fremføres kun det første.

Det var en juli morgen jeg inn til Bergen kom,

jeg gikk på Kalfarveien og så meg grundig om,

det regnet ned så salig, og jeg paraplyen bar,

og da visste jeg, og da følte jeg, hvor hen, hvor hen jeg var.

Jeg var i Bergens by med sine minner,

hvor gamle huser ennå står.Når solen over Bergens fjelle skinner,

det er et syn som helt til hjertet går.

Den gamle «Stadsport» er så rar og løyen,

den får mitt hjerte til å slå på ny.

Fra Vågen inn og helt til topps på Fløien,

mitt hjerte slår for Bergens by.

Einar Sissener var født i 1897 og døde i 1968

Norges ledende karakterkomiker

Einar Sissener debuterte i 1919 og etablerte seg raskt som Norges ledende karakterkomiker. Med sitt særpregede talent skapte han fantasifulle skikkelser hos Shakespeare, Holberg og Molière.

Stemmen hans egnet seg utmerket til radiounderholdning der han sammen med Arild Feldborg skapte klassikere som «Døren» og «Doffen». Han spilte også i en rekke filmer.

«Mitt hjerte» er ikke den eneste sangen han skrev. Forfatterskapet hans omfattet blant annet en operette og en rekke revyer med bl.a. de klassiske sangene «Mona Lisa» og «Vigeland, Vigeland, hvorfor tok du den frem».

Einar Sissener var født i 1897 og døde i 1968. I Oslo var han udødelig.

Gjennom «Mitt hjerte» ble han udødelig også i Bergen.