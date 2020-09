Solberg varsler ny satsing: Vil ha danskebåt og ferger som går på hydrogen

Statsminister Erna Solberg vil satse på hydrogen som fremtidens energi. Både danskebåten, tungtransport, industri og lange fergeruter skal drives på hydrogen.

Publisert For mindre enn 2 timer siden

Erna Solberg brukte landsmøtetalen til å varsle styrket satsing på hydrogen som energiform. Foto: Vidar Ruud, Scanpix

Det varslet Solberg i sin landsmøtetale fredag formiddag. Talen handlet mye om grønn omstilling og næringsliv.

Hun brukte anledningen til å varsle nye, store investeringer for å elektrifisere havbruk, offshore, skipsfart og annen ny industri.

– Det er mye som går på strøm i Norge allerede, og mer skal det bli, sa hun.

Regjeringen vil også stimulere til økte investeringer i vannkraft for å produsere mer grønn energi.

Nordisk nullutslippssone

Men det var hydrogen Solberg snakket lengst og varmest om.

– Hydrogen har betydelig potensial til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, sa statsministeren.

Hun la også frem noen nye hydrogen-forslag:

Nordisk samarbeid for å gjøre fergetrafikken mellom de nordiske land til en nullutslippssone.

Stille krav til nullutslipp også fra ferger som ikke kan elektrifiseres. Da er hydrogen det mest aktuelle alternativet.

Lage hydrogen-knutepunkter som kan lagre og distribuere hydrogen til transport og industri, i tillegg til produksjonsanlegg.

Invitere oppdrettsnæringen til samarbeid med mål om å få bulkskip med nullutslipp også i den næringen.

Vestlandsdelegasjonen er samlet på et hotell på Flesland for å følge landsmøtet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Henger ikke i hop

Men en forutsetning for klima- og næringslivsgevinsten statsministeren ser for seg, er at produksjonen av hydrogen skjer i Norge. Da trengs det først et stort hjemmemarked.

– I dag er planen å hente hydrogen fra Tyskland for å drive en nullutslippsferge. Og det vil fraktes hit med fossil tungtransport. Dette henger ikke helt i hop. Vi trenger stor nok etterspørsel til at produksjonen kan skje her hjemme, sa Solberg.

Hun varslet at energiminister Tina Bru nå skal starte arbeidet med å lage et veikart for hydrogen i Norge.

Solberg nevnte derimot ikke vindkraft i energidelen av talen sin. Men litt selvskryt var det plass til:

Statsministeren hevdet at Norge i 2013 var på etterskudd med de vedtatte klimakuttene.

– Etter syv år med borgerlig klimapolitikk, er vi betydelig nærmere. Uten at det skyldes korona, er 2020-målet nesten innen rekkevidde, sa hun.

Danskebåten skal bli helt utslippsfri, foreslår Høyre og Erna Solberg. Foto: Espen Gees / Fjord Line

Diskodronning

Solberg kom på scenen til rytmene av en slags eurodisco, som seg hør og bør i Høyre. Med tre meters avstand ble det nesten tilløp til dansing i salen en fredag klokken 12.00.

200 fulgte landsmøtet i den store salen, mens resten satt i regionale delegatforsamlinger rundt om i landet og fulgte landsmøtet på storskjerm.

Solberg selv innledet med å sitere Jahn Teigen: «Jeg har en drøm om at vi tar vare på hverandre».

– Det er nettopp det vi gjør nå sa hun – og viste til innsatsen for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Hvis vi er heldige, vil vi kunne begynne å vaksinere i løpet av vinteren. Men det vil ta tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve slik vi helst ønsker. Frem til da må vi holde ut, sa hun.

Bent Høie går av som nestleder i Høyre på landsmøtet, men har sagt at han kan fortsette som helseminister. Foto: Vidar Ruud, Scanpix

– Har tatt feile valg

– Vi kan stusse over at noen på bussen ikke bruker munnbind eller hisse oss opp over ungdommer som har fest. Men det endrer ikke på at vi må ta ansvar for våre egne handlinger. Solberg sa at de aller fleste tar ansvar.

Hun beskrev også den vanskelige balansegangen mellom å stenge ned for lite og for mye.

c Vi har sikkert gjort noen valg som i ettertid vil vise seg å være feil. Og vi kommer sikkert til å gjøre det igjen, sa hun.

– Vi skal ikke miste kontroll

– Etter sommeren ble det nødvendig å ta noen små skritt tilbake. Vi gjør det for å fortsette å ha kontroll. Vi kan fremover oppleve flere slike bevegelser frem og tilbake. For vi skal ikke miste kontroll, slo Solberg fast.

– Er det én ting jeg drømmer om nå, så er det en mest mulig normal julefeiring, sa Solberg – og oppfordret alle til å bidra til at det blir mulig.