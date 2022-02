Ber regjeringa bla opp: – Ikkje berre kan du få ein stein i hovudet. Heile vegen kan forsvinna.

Snøen har så smått byrja å trekka inn i dei brune skinnskoa. Over heng nedrasa stein tungt i nettingen. Ei haustnatt for vel åtte år sidan raste det så kraftig at vegen og tunnelmunninga vart knust.

