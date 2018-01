Buss og personbil kolliderte på riksvei 5 ved Frudalstunnelen mellom Sogndal og Førde.

Ved 11-tiden rykket nødetatene ut til en kollisjon mellom en buss og to personbiler i Fjærland i Sogn.

– Vi har fått opplyst at én person sitter fastklemt, sa operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til BT søndag formiddag.

Like før klokken 13 opplyste operasjonslederen at personen som satt fastklemt, var frigjort og på vei til sykehus i ambulanse. Tre andre som også ble skadd i ulykken, er også hentet av ambulanser. De skadde satt alle i én av personbilene.

KAIA JOHNSEN VIKI, NRK

Alvorlig og kritisk skadd

Klokken 15.30 melder Helse Førde at to kvinner er kritisk skadd og at to menn er alvorlig skadd i ulykken:

Kvinne født i 1961 er kritisk skadd

Kvinne født i 1966 er kritisk skadd

Mann født i 1959 er alvorlig skadd

Mann født i 1963 er alvorlig skadd

I bussen var det seks passasjerer. Det er ikke meldt om flere skadde.

2211-TIPSER

Vanskelige værforhold

Ulykken har skjedd om lag en kilometer fra Frudalstunnelen mellom Sogndal og Førde, på Sogndal-siden av tunnelen.

Veien har vært stengt siden ulykken, men bilberging er på vei, opplyser politiet i 13-tiden.

Vegtrafikksentralen opplyser like etter 16.30 at politiet dirigerer trafikken manuelt forbi ulykkesstedet.

– Det er svært vanskelige vær- og føreforhold på stedet, så vi har flere utfordringer, sier operasjonsleder Samsonsen.

Buss tilhørte Nettbuss

NRK melder at bussen som var involvert tilhørte Nettbuss.

Markedssjed i Nettbuss, Svein-Arne Vik, bekrefter at bussen som var involvert i ulykken var Nettbuss-ruten som gikk 09.30 fra Førde til Oslo.

– Det stemmer at det er en av våre ruter som var involvert. Sjåfør og passasjerer i bussen skal ha det bra, men sjåføren er naturlig nok litt rystet av situasjonen, opplyser Vik til BT.

Han forteller at selskapet har løpende oppfølging av sjåføren.

Passasjerene i bussen ble hentet av en ny buss og fraktet videre.