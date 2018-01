Traff to biler på parkeringsplass.

Mandag morgen 06.24 fikk politiet melding om at taket på en tomannsbolig i Skålvik i Fjell var blitt revet av.

– Jeg hørte at det ristet godt i huset i går kveld og i natt. Jeg sovnet, men hørte noen lyder og skjønte at det var noe virkelig galt på ferde. Da jeg kledde på meg for å sjekke, så jeg bare noen pinner som stakk ut over vinduet. Jeg ble skremt da jeg så hva som hadde skjedd, forteller Kristoffer Snekkevik.

Pipen forsvant

Han og samboeren flyttet inn i tomannsboligen for kort tid siden, og var i ferd med å komme skikkelig på plass.

– Det er ikke de store skadene innomhus. Pipen forsvant imidlertid da taket lettet, så det blåser inn i stuen. Dette var triste greier. Når man bygger nye hus på Vestlandet, så skulle en tro at man tok høyde for sterk vind, sier Snekkevik.

– Skjønte at noe var galt

Taket ligger nå over to biler på en parkeringsplass like ved. Det er materielle skader på bilene, men ingen personer har kommet til skade.

– Begge bilene er mine. Jeg er elektriker og skulle på jobb. Så fant jeg taket knust over bilene. Dette var ingen god morgen, sier Snekkevik.

Ristet godt i huset i natt

– Jeg merket at det ristet skikkelig i huset i går kveld og i natt, men hadde aldri trodd at noe sånt kunne skje. Da jeg kom utenfor og så taket ligge der, visste jeg ikke hva jeg skulle tro, forteller en lettere sjokkert Fredrik Kårtveit.

Han bor i den andre delen av tomannsboligen med samboer og ett barn.

– Det var ikke helt slik vi så for oss den første tiden i et nytt hus. Nå får vi bare vente på at forsikringsfolkene kommer og vi kan få ryddet opp, sier Kårtveit.

Sterk storm i kastene

– Det har vært liten storm med sterk storm i kastene her, sier Leif Ole Reithaug i Øygarden brann og redning, som sendte to biler til stedet.

Det er det øverste sjiktet av taket som har blåst av. Reithaug forteller at brannvesenet har kontroll, taket ligger stabilt og i le for vinden, så det skal ikke være fare for at det tas av vinden og gjør mer skade, sier han.

– Har vært sterkere vind

Tomannsboligen ligger på toppen av et boligfelt i Fagrehaugvegen og er del av et nytt byggefelt som er under oppføring. Ifølge Gjermund Gangsøy, byggeleder i Straume Prosjekt AS, flyttet de første beboerne inn i de nyoppførte boligene i sommer.

– Det har vært verre vind enn dette her i området, så vi skjønner ikke helt hvordan dette kunne skje. Vi har leid inn folk til å bygge disse boligene og står selv for salget, sier Gangsøy.

