Sterk vind stoppet danskebåten

Fergen brukte over to timer for å komme seg av sted. – Årsaken var sterk pålandsvind, sier Fjord Line.

Båten skulle egentlig ha reist fra Bergen klokken 13.30. – Vi får ikke lagt fra land på grunn av en sterk sidevind. Nå får vi hjelp av en slepebåt, sa en passasjer om bord før avreisen. Det var store krefter som presset båten mot land, forteller pressekontakt Rickard Ternblom i Fjord Line. Bestilte slepebåt Bemanningen fulgte situasjonen gjennom båtens systemer, og valgte å bestille slepebåt for å få lagt fra kai. – Det er kraftig vind i Bergen som gjør at vi blåser på kai. Vi får hjelp av en slepebåt for å få lagt fra kai. Det er ingen dramatikk, sa pressekontakten. Slepebåten kom til kaien nesten to timer etter planlagt avreise. – Blåser godt Vakthavende meteorolog Martin Granerød forteller at Bergen har hatt vindkast på 22 meter per sekund i ettermiddag. – Det blåser godt ved Bryggen og i Vågen, sier Granerød. På Fedje har det vært oppe i en sterk kuling. – Det blåser kraftig, og videre utover kvelden skal det fortsette å blåse og øke på. I morgen kommer det til å fortsette med nord til nordvest liten storm. Det vil være kysten som får den sterkeste vinden. Med en nordvestlig vindretning kommer vinden rett inn i bergensdalen, sier statsmeteorologen. Blir forsinket til Stavanger MS «Stavangerfjord», som reiser på strekningen Bergen-Stavanger-Hirtshals, blir nå forsinket som følge av vinden. – Det blir en forsinkelse i ankomsten til Stavanger som skulle vært klokken 19, sier pressekontakten. Ankomsten til Hirtshals i morgen vil bli som annonsert, sier han videre. – Vi vurderte situasjonen for å ta seg ut. Kapteinen bestilte taubåt, og da den kom i 15.15-tiden, så kom danskebåten seg ut, opplyser Ternblom.