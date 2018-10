– Dette er så stort at jeg ikke helt har forstått det ennå, sier Sarah Otragane.

Fredag fikk 22-åringen vite at onkelen hennes, Denis Mukwege, er en av årets to fredsprisvinnere sammen med Nadia Murad.

Sarah Otragane fra Askim studerer medisin på andre året i Bergen.

Hun forteller at familien har hatt høye forventninger hver gang han er blitt nominert.

– Endelig

Hun satt selv og fulgte med på pressekonferansen fredag formiddag. Da hun hørte onkelens navn, sto jubelen i taket blant medstudentene på Haukeland.

– Jeg gråt og gråt. Endelig, tenkte jeg, sier hun.

Sarah Otragane tror prisen vil bety mye for kvinner i konfliktområder.

– Et enormt problem

– Seksuell vold er et enormt problem. Jeg håper dette kan bety at flere engasjerer seg i dette, og at resten av verden får øynene opp for dette.

Niesen forteller at hun er full av adrenalin. Den første hun ringte var moren sin. For familien i Kongo er det stor feiring.

Fredrik Varfjell, NTB scanpix

– Betyr så mye

– Dette er noe familien har ventet lenge på. Onkelen min betyr så mye for lokalsamfunnet vårt der, sier Otragane.

Sist hun møtte onkelen var i Oslo i 2017, før det på familieferie i Kongo i 2015.

– Utrolig stolt

Hun beskriver onkelen som klok og en som greier å engasjere mennesker rundt seg.

– Jeg er så utrolig stolt, sier Otragane.

I helgen planlegger hun å få til en feiring i kollektivet der hun bor i Bergen.

At Sarah Otragane nå studerer til å bli lege, er ikke tilfeldig, forteller hun.

– Han har inspirert meg veldig. Han har utsatt seg for fare for å hjelpe andre, og det på tross av den risikoen det setter ham selv i.

– En stor tragedie

– Voldtekter skjer systematisk. Det er en stor tragedie, sa Denis Mukwege da NTB intervjuet ham i 2013.

Krigen i Kongo har gått svært hardt ut over kvinnene.

Mukwege er blitt omtalt som supermann, åndelig kraft og en helt. Men for titusenvis av voldtatte kvinner, er Denis Mukwege ganske enkelt legen som reddet dem.

Ifølge NTB, var det tilfeldigheter som førte til at han ble en av verdens ledende voldtektseksperter.

Det begynte med at en kvinne i 1999 ble brakt til sykehuset, som Mukwege hadde bygget av utrangerte telt i Bukavu.

Hun hadde store skader etter å ha blitt gjengvoldtatt, og deretter skutt i lårene og kjønnsorganene.

Siden har mer enn 40.000 kvinner fått behandling ved Panzi-sykehuset hans i Bukavu.

I 2012 unnslapp Mukwege så vidt et attentat, da hjemmet hans ble angrepet, og døtrene hans ble tatt som gisler.