Innlagt på Haukeland universitetssykehus etter ulykke i Os onsdag kveld.

I 18-tiden onsdag kveld ble en åtte år gammel gutt rygget på av en bil.

– Gutten ble påkjørt på en parkeringsplass under rygging. Det var lav fart. Barnet har kommet under bilen, men ikke under hjulet. Han ble sittende fast der, sier Tatjana Knappen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Ulykken skjedde i ved en fotballbane i Hagavik i Os kommune.

Åtteåringen ble fraktet bort av ambulanse før politiet kom til stedet, men gutten var ifølge politiet bevisst da han ble fraktet til Haukeland.

– Politiet oppretter sak på hendelsen. Det er besluttet å ikke ta førerkortbeslag ut fra det som har skjedd, sier Knappen.

Helse Bergen opplyser i en pressemelding onsdag kveld at den åtte år gamle gutten er alvorlig skadet etter ulykken.