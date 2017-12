Begynte på «bombesikker» bolig under den kalde krigen. Nå er den solide betongkolossen til salgs.

Det er avisen Firda som skriver om den noe uvanlige eiendommen som nå er til salgs i Viksdalen i Gaular.

Kan du bla opp 750.000 kroner. har du muligheten til å sikre deg både en påbegynt betongblokk i tre etasjer, et bolighus og en tomt på nær 3,7 mål.

«Utrolig solid»

Det er betongmastodonten som gjør eiendommen noe mer spesiell enn det man vanligvis finner i boligannonser.

– Det var tanken at blokken skulle tåle en bombe, og det ser jeg ikke bort fra at den gjør. Den er utrolig solid bygget, sier Magne Vallestad. Han er nevø til Haldor Øen, mannen som bygget betongkolossen og som bodde i husets andre etasje frem til han døde.

Vallestad forteller til Firda at Øen begynte å bygge på blokken en gang på femtitallet. Om det var den kalde krigen mellom øst og vest som foranlediget det spesielle byggeprosjektet vites ikke, men Øen holdt det gående i et par tiår med arbeidene.

Begynte på 1950-tallet

– Jeg husker godt Haldor. Han begynte å bygge på blokken på femtitallet, og så holdt han på, jevnt og trutt, så lenge han hadde helse til det, sier Vallestad som anslår at byggearbeidene stanset rundt 1970. Øen døde rundt 1990, og søsteren bodde på gården til hun gikk bort i fjor.

Eiendomsmekgling Sogn og Fjordane

Nå har Eiendomsmekling Sogn og Fjordane fått oppdraget med å selge eiendommen.

– For den rette er dette et bokstavelig talt solid utgangspunkt. Her er det antagelig bare å fortsette å bygge oppover, sier en nabo til Firda.

Mye uinnredet

De to øverste etasjene i betongblokken er ifølge prospektet uinnredet, og dette bygget alene har et samlet bruttoareal på nær 400 kvadratmeter.

Eiendommen ligger på Vallestad, nær Haukedalsvatnet, om lag 30 km fra Førde.

Så langt har ikke folk stått i kø for å sikre seg eiendommen, som også inkluderer et bolighus på 147 kvadratmeter.

– Men det tar vanligvis noe tid å selge eiendommer ute i distriktet, opplyser eiendomsmeklerfullmektig Julie Førde til BT.