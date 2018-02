På fem år er dobbelt så mange kvinner blitt henvist til brystsjekk på Haukeland. Sykehuset sliter med å holde fristene.

Linn Helene Steinsland vasker rent utstyret. Det er fredag ettermiddag og ukens siste kvinnebryst er fotografert. Det er travlere enn vanlig for radiografen ved privatklinikken Aleris Røntgen.

Årsaken er at Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus sliter med fristbrudd. Da får kvinnene tilbud om sjekk på privat røntgenklinikk. I januar meldte avdelingen 218 fristbrudd. Midt i februar var antallet 105.

Fakta: Dette er fristbrudd Når fastlegen henviser skal spesialisthelsetjenesten (sykehuset) i løpet av ti dager avgjøre om du har rett på hjelp i spesialisthelsetjenesten og sette en frist for hvor lenge det er medisinsk forsvarlig å vente.

Brytes fristen, skal sykehuset varsle Helfo, som finner et annet behandlingstilbud.

Samtlige avdelinger i Helse Bergen rapporterte i januar om til sammen 358 fristbrudd.

– Dette er min store hodepine og bekymring, sier Aslak Aslaksen, direktør for Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Aslaksen viser til fristbruddene på brystdiagnostikk.

– Mer bevisst på brystkreft

Årsaken er først og fremst en voldsom økning i pasienttallet som blir henvist fra fastlege, ifølge Aslaksen.

Siste fem år har det vært mer enn dobling av undersøkte pasienter ved Brystdiagnosistisk senter. I fjor ble over 8000 kvinner henvist til brystdiagnostikk fra fastlegen sin.

I tillegg kommer rutinekontrollen av kvinner mellom 50 og 69 år. I fjor utgjorde det ca. 28.000 kvinner.

Pågangen har særlig økt blant kvinner under 50 og over 70 år, kvinner som ikke er omfattet av mammografiscreening hvert annet år.

– Kvinner er mye mer bevisste på brystkreft og går til legen fordi de finner mistenkelige kuler eller kjenner på andre forandringer i brystet, forteller Aslaksen.

Fastlegene henviser til sykehuset.

– Finner dere mer kreft?

– Nei, krefttallene har ligget ganske stabilt på rundt 350 tilfeller årlig.

Holder fristene for kreftsyke

Aslaksen understreker at avdelingen har doblet bemanningen for å ta unna økningen, samt at ansatte har stilt opp på overtid for å gi et tilbud på ettermiddag og kveld.

– Likevel blir vi stadig vekk bakpå, sier han.

Avdelingen prioriterer å undersøke kvinner med størst mistanke om brystkreft. Aslaksen viser til at fristene overholdes med god margin for dem som får påvist kreft og som blir satt i behandling.

CECILIA KAROLINA SANDVIK, HELSE BERGEN

Etterlyser anbudsrunde

Etter en høst uten store problemer, har tallet på fristbrudd økt etter nyttår.

Grethe Aasved, administrerende direktør for Aleris Helse, mener Helse Vest bør lyse ut anbud på brystdiagnostikk slik andre helseregioner har gjort.

– I Oslo har vi et utmerket samarbeid med Oslo universitetssykehus, der vi tar hele det diagnostiske pasientforløpet hos oss. En slik avtale gir bedre grunnlag for faglig samhandling og planlegging for begge parter, og sparer pasientene for å bli en kasteball mellom flere instanser, sier hun.

– God avlastning

Da gjør Aleris komplett utredning, inkludert vevsprøve, og henviser direkte til kirurgisk avdeling, hvis de finner kreft. På den måten er vi en god avlastning for Oslo universitetssykehus, sier Aasved.

– I Bergen må de pasientene som trenger vevsprøve, tilbake til Brystdiagnostisk senter. Da blir vel ikke Haukeland skikkelig avlastet?

– Får vi en langsiktig avtale, etablerer vi samme helhetlige pasientforløp som vi har i Oslo og Trondheim, sier hun.

Helse Vest avviser

Uten anbud og fast avtale betaler Helse Bergen listepris hos Aleris, 2470 kroner pr. undersøkelse.

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest skriver i en e-post at det ikke er aktuelt å legge brystdiagnostikk ut på anbud. Det er helseregionen som har ansvaret for anbud.

«Skal man etablere et samlet brystdiagnostisk tilbud privat, men finansiert av offentlige midler, er det i prinsippet de samme ressursene man tar av, både hva gjelder penger og personell».

På dette feltet er fagfolk mangelvare.

Aleris-direktør Aasved avviser at de vil rekruttere fagfolk fra sykehuset:

– Vi har allerede en mammaradiolog i Bergen. Ved fravær løser vi det ved å la våre fagfolk reise fra andre byer, sier hun.