Statsadvokat kaller saken «sjeldent alvorlig».

I en fersk tiltale fra Statsadvokatene i Hordaland anklages en mann i Bergen for å ha misbrukt sin egen datter i over ti år på 80- og 90-tallet.

Mannen er nå i slutten av 60-årene, og de påståtte overgrepene skal ha pågått fra datteren var bare to-tre år gammel, ifølge tiltalen.

Anklagene omfatter både utuktig omgang i form av samleie og utuktig omgang med barn under 16 år – samt at det har «skjedd gjentatte overgrep» og at «handlingen har hatt til følge betydelig skade».

Datteren, en nå voksen kvinne, representeres av bistandsadvokat Beate Hamre. Hun kaller overgrepssaken usedvanlig grov.

– Saken har preget hele livet hennes. I tillegg til seksuelle overgrep, har hun blitt utsatt for fysisk og psykisk vold fra sin egen far. Hun er helt invalidisert som følge av det hun har vært utsatt for, sier Hamre.

– Det er snakk om en hel barndom med overgrep og regulær omsorgssvikt.

Ørjan Deisz (arkiv)

– Psykiske skader

En del av tiltalen gjelder at mannen, over en periode på cirka seks år, skal ha dopet ned og brukt vold og trusler mot datteren i forkant av seksuelle overgrep mot henne. Dette skal ha skjedd fra datteren var rundt åtte-ni år.

Det seksuelle misbruket skal ha skjedd både i hjemmet i Bergen og i en kommune i Sogn og Fjordane. Om datteren heter det at hun har utviklet psykiske skader og posttraumatisk stressyndrom på grunn av overgrepene.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes, som har tatt ut tiltalen, påpeker at selv om saken er gammel, så kan ingen av forholdene bli foreldet. Det skyldes lovendringer i 1992 og i 2014.

– Hvis loven ikke hadde blitt endret ved disse to tilfellene, så ville saken mot tiltalte vært foreldet.

– Hvordan ser dere på saken?

– Den må kunne kalles sjeldent alvorlig, både på grunn av far-datter-forholdet, varigheten og skadene. Mye mer vil komme frem i retten. En enorm etterforskning, fra sommeren 2016 og fremover, ligger bak. Et stort antall vitner er avhørt, og store mengder arkivmateriale er gjennomgått.

Legerapporter og andre dokumenter er også en del av det omfattende etterforskningsmaterialet i saken, og det er beslaglagt datautstyr og telefoner.

Tre menn ble tatt

Raanes sier tiltalte nekter straffskyld. BT har til nå ikke fått kontakt med tiltaltes forsvarer, advokat Gisle Didriksen. Under et rettsmøte i saken, i januar i fjor, ga Didriksen uttrykk for at klienten tar saken svært tungt.

Saken henger sammen med tre menn som ble pågrepet i slutten av 2016. Alle ble da anklaget for overgrep mot barn på 1980-tallet, i all hovedsak basert på forklaringer fra to nå voksne kvinner. Anmeldelsen i saken kom altså flere tiår etter at de straffbare forholdene skal ha skjedd.

Den gangen skrev BT at de tre var siktet for å ha forgrepet seg mot de samme barna.

For to av mennene er sakene henlagt på grunn av foreldelse, opplyser Raanes, mens tiltale nå altså er tatt ut for den tredje av mennene.

– Det var et stort kompleks, med tre fornærmede barn. Nå står vi igjen med én stor sak og én fornærmet. Det har vært en stor og krevende etterforskning, sier Raanes.