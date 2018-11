Minneord om Ole Røsholdt.

Minneord

Ole Røsholdt er død. En glitrende pedagog og en dyktig fagmann er borte.

Alle som studerte nordisk på Universitet i Bergen på begynnelsen av 70-tallet, vet hva jeg tenker på.

Ole Røsholdts forelesninger om Peer Gynt var en klassiker. De gikk over hele semestre i auditorier på Sydneshaugen skole, og man måtte være tidlig ute for å få plass. Jeg har ofte mimret med folk om årene på HF (som det het den gangen og som sto for Historisk-Filosofisk Fakultet), og svært mange nevner Røsholdts gjennomgang av Peer Gynt som et sterkt minne.

Jeg studerte fem år ved fakultetet. Ved siden av noen få andre seminarer og forelesninger – Knut Helle om Bryggen, Georg Johannessen om Olav H. Hauge – står Ole Røsholdts som enestående.

At han siden ble forfatter av 22 egne bøker og en veileder i skrivekunst, er en naturlig del av et liv som inngir respekt.

Takk Ole!

Svein Skotheim