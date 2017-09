Se debatten mellom Listhaug og Ropstad.

– Innvandringen truer norske, kristne verdier, mener Sylvi Listhaug (Frp).

– Nestekjærligheten stopper ikke ved svenskegrensen, svarer KrF.

Tirsdag kveld møttes KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad og innvandringsminister Sylvi Listhaug til debatt i Salem misjonskirke, NLM Bergen.

Duellen skulle etter planen gå mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og Listhaug, men mandag kveld avlyste Hareide i siste liten.

– Likestillingen er under press

I smekkfullt lokale, med 630 publikummere, ble begge duellantene mottatt med stormapplaus.

Og det store spørsmålet lot ikke vente på seg: Hvorfor truer innvandring norske, kristne verdier?

– Vi kan ikke være naive og tro at innvandring ikke påvirker oss, sa Listhaug.

Hun understreket at dersom det slipper inn for mange ikke-vestlige innvandrere, blir jobben med å inkludere dem vanskeligere.

Bård Bøe

– Vi ser at jenter som vokser opp i Norge i dag blir tvangsgiftet og sendt ut av landet fordi foreldrene mener de er blitt «for norske». Likestillingen blir satt under press i enkelte miljø, sa Listhaug.

Usikker på hva de skal stemme

– Jeg syns han fra KrF gjorde det best. Egentlig er ikke KrF så dumt, men den kristendommen ødelegger litt for dem, sier Marie Kristiansen (24).

Hun var en av de mange unge som hadde tatt turen for å høre BT-duellen.

– Jeg har ikke tenkt å stemme på verken KrF eller Frp, men jeg syns det var interessant å høre på dem likevel, sier Anette Ebne (23).

Bård Bøe

Gjengen fra Skånevik er enige om at begge politikerne var dyktige.

– Selv om jeg kanskje ikke er enig i alt, så syns jeg begge to holdt seg saklige og svarte godt. Men han fra KrF var ganske morsom også. Og det er bra, sier Kristine Røglestad (21).

Bård Bøe

Dette er de helt uenige i

Debattantene ble også utfordret i lyndebatt om typiske verdispørsmål, hvor de måtte svare kort.

Er dere for å reversere loven om at homofile har lov til å gifte seg?

Ropstad: Ja

Listhaug: Nei

Er dere for søndagsåpne butikker?

Ropstad: Nei

Listhaug: Ja

Bør vi fjerne sexkjøpsloven?

Ropstad: Nei

Listhaug: Ja

Skal vi konsekvensutrede oljeboring i Lofoten, Vesterålen eller Senja?

Ropstad: Nei

Listhaug: Ja

Bård Bøe

– Gjort en dårlig jobb

Ropstad måtte også svare på om han var enig med partileder Hareide om at Listhaug sprer mer frykt enn nødvendig.

– Din viktigste jobb som innvandringsminister er å bygge broer og inkludere dem som kommer til Norge. Og her syns jeg Listhaug har gjort en dårlig jobb, og vært for opptatt av å spre frykt rundt utfordringene med innvandring. Hun har hatt for stort fokus på det negative, som skaper en frykt i befolkningen som jeg mener er ubegrunnet, sa Ropstad.

– Jeg har fokus på det positive også. Men når jeg snakker om integrering og besøker integreringstiltak, så henger ikke pressen akkurat på slep, svarte Listhaug.