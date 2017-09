Fredag starter hjortejakten i Norge. Camilla Belsnes glemmer ikke da hun felte sin første hjort. – Jeg hadde ikke skutt et dyr før det, sier hun.

39-åringen fra Voss arbeider som rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Hun er aktiv skytter og ivrig jeger. Etter at barn kom til verden, har det blitt noe mindre jakt, men det er prioritert å komme ut i terrenget og felle dyr.

I 2010 var hun på jakt for første gang, og den ferske jegeren fikk en pangstart, på hjemmebane høyt til fjells på Bulken.

PRIVAT

– Hørte lyder bak meg

– Det var formiddag, og jeg gikk på smygjakt alene. Jeg så en kolle og en kalv og satte meg ned bak en stein. Jeg ville se om de kom mot meg. Deretter hørte jeg lyder bak meg og snudde meg. Der sto en stor bukk, som jeg skjøt. Jeg hadde ikke skutt en fugl før jeg skjøt bukken, forteller hun.

Bukken var 160 kilo, og Belsnes trengte hjelp for å dra dyret med hjem. Hun tilkalte familien.

– Det var en vanvittig opplevelse, sier hun.

– Kjekt at jenter jakter

Jegeren forteller at hun foretrekker smygjakt. Å skyte et dyr på et jorde er ikke like fascinerende. Siden 2010 har hun felt en kolle. Nå er hun i Nord-Sverige på jakt etter skogsfugl med samboer og øvrig familie.

– Hvordan er det å være kvinne i et mannsdominert jegermiljø?

– De fleste menn jeg treffer respekterer kvinnelige jegere og synes det er kjekt at også jenter jakter. De som ikke har denne holdningen, vil jeg ikke gå på jakt med uansett, så de kan mene og synes akkurat det de vil for min del.

Dette tiltrekker

Belsnes forteller at det er er naturopplevelsen som er det drivende med jakten.

– Dessuten tiltaler det meg å høste av naturen. Så er det selvsagt adrenalin og spenning, sier Belsnes.

Hun vokste opp i en familie som var glad i å fiske og var ofte på tur med sin far i skog og mark. Belsnes mener han har en stor del av æren for at hun ble jeger. Først var det fiske, så ble det jakt. I voksen alder mente flere at hun ville like jakt. Så ble det slik, og med en samboer som også er jeger, er hun ikke vanskelig å be.

– 9000 i Hordaland

– Etter at vi fikk barn, er det jo vanskeligere å få tid til dette. Før var jeg gjerne på skytebanen to til fire ganger i uken. Nå er det ikke så ofte.

I Bergen er det hjortejakt flere steder, også i populære turområder som blant annet i Kanadaskogen, Hordnesskogen og på Byfjellene. Den delen av kommunen hvor det skytes mest hjort, er i de store skogsområdene i Fana, mot grensen til Os.

– Vi regner at det er 9000 aktive på jakt i Hordaland i år. På landsbasis er tallet 95.000, sier Terje Wangsholm, fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland.

Flere kvinner tar jaktprøve

13,6 prosent av dagens jegere er kvinner. Wangsholm opplyser at andelen kvinner øker ettersom 26 prosent av dem som tar jegerprøve er kvinner.

Wangsholm presiserer at forbundet legger vekt på at jakten skal foregå i ordnede former og på en human og sikker måte.

– Holdninger blant jegerne er viktig. Det legges vekt på opplæring, og lokalforeninger arrangerer kurs fortløpende for den som vil bli jeger. Alle som jakter skal ha gjennomført jegerkurs, presiserer han.

Jakttidene varierer ut fra hvilke dyr man skal skyte og hvor man er i landet. Her er noen sentrale tidspunkt for når du kan jakte på ulike dyr: