Har du sosial angst har du økt risiko for å få et alkoholproblem. Ekstra stor er risikoen hvis du er mann.

Det viser en helt fersk studie fra Folkehelseinstituttet.

Rundt 1 av 4 menn og 1 av 8 kvinner med sosial angst misbrukte alkohol. Problemet med sosial angst startet i gjennomsnitt i 14-årsalderen, mens problem med alkohol startet ved 19-årsalder, viser studien.

Større problem i realiteten

– Alle typer angst er forbundet med alkoholmisbruk, men det har vært uklart om angst forårsaker alkoholmisbruk eller omvendt, og om noen typer angst er spesielt viktige. Denne studien viser at sosial angst skiller seg ut, og antakeligvis fører til alkoholmisbruk. For andre angstlidelser ser vi ikke vedvarende effekter, sier forsker Fartein Ask Torvik ved Folkehelseinstituttet.

Torvik er førsteforfatter på studien, der 2800 voksne tvillingpar er intervjuet med ti års mellomrom. I intervjuene ble det blant annet spurt om symptom på alkoholmisbruk, sosial angst og andre angstlidelser.

I studien har forskerne definert alkoholmisbruk som en type alkoholbruk som ville gitt en diagnose, og der alkohol går ut over f.eks. jobb og familieliv. Intervjuene med deltakerne i studien viser at det i tillegg er mange som har et alkoholbruk som grenser opp til dette. Derfor er alkoholproblemet i realiteten enda større.

Fakta: Sosial angst Personer som har sosial angst føler seg usikre i sosiale sammenhenger og gruer seg ofte til dagligdagse situasjoner der de skal møte ukjente mennesker eller føler seg vurdert av andre. Sosial angst skiller seg fra skyhet og prestasjonsangst ved at tilstanden har høyere alvorlighetsgrad, den preger deg og den fører til mye ubehag og funksjonstap. 2-5 prosent i befolkningen har denne lidelsen. I løpet av livet vil 10-15 prosent oppleve perioder med sosial angst.

Kan forebygge misbruk

Ifølge forskerne bak studien er det bare en liten andel av dem som har sosial angst som får behandling.

– Denne studien viser at hvis du får behandling for sosial angst, kan det også forebygge alkoholmisbruk, sier Torvik.

Han mener det derfor er viktig at de som allerede er i behandling får kartlagt sin alkoholbruk.

Sosial angst blir ofte behandlet med kognitiv atferdsterapi der en sentral del er å bli eksponert for det man er redd for, på en kontrollert måte, helt til angsten blir mindre.