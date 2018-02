BKK fikk 8300 telefoner mellom 10 og 11 søndag, uten å kunne besvare dem. Nå vil selskapet gjøre endinger i rutinene.

Søndag like før kl. 10 eksploderte en effektbryter ved Dolviken transformatorstasjon på Kokstad, vegg i vegg med BKKs hovedkvarter. 22.000 abonnenter mistet strømmen, og 1000 kunder som er tilkoblet BKKs fjernvarmeanlegg mistet varmen.

BKK selv rammet

Mange strømløse reagerte på manglende informasjon. Etter 40 minutter kom første, korte melding ut på selskapets Facebook-side. Etter nesten en time gikk det ut sms til kundene.

BKK selv opplyste til BT søndag at strømmen også gikk i konsernbygget vegg i vegg med den rammede stasjonen. Det gjorde at de ikke fikk varslet kundene på vanlig måte før det hadde gått en time.

– Enormt trykk

BKK er nå i ferd med å evaluert hendelsen søndag. Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Tuvin sier selskapet skal gjøre endringer i rutinene. Hun vil ikke gå inn på detaljer om hvorfor varslingen kom så sent.

– Vi hadde et enormt trykk på telefonen første timen – 8300 henvendelser. Vi har identifisert forbedringsområder, slik at vi kan informere raskere neste gang, sier hun.

Faksimile

– Krevende situasjon

– Men hvis kommunikasjonskanalene ble slått ut, har dere ikke en backup for dette?

– Vi har back-utløsninger på kommunikasjonskanalene, men vi var i en krevende situasjon. Det var få på jobb da dette skjedde, og vi måtte ha tid til å kalle inn ekstra mannskaper og få oversikt over det som hadde skjedd, sier Tuvin, som sier hun har full forståelse for at kundene ønsker god informasjon i slike situasjoner.

Skal være informert

Vanligvis får BKKs kunder en tekstmelding like etter at et strømbrudd har skjedd, med informasjon og lenke til et kart som viser berørte områder og antall abonnenter uten strøm til enhver tid.

– Våre kunder skal være informert når strømmen går, og om hvor lang tid vi tror det vil ta å utbedre feilen, sier Tuvin.