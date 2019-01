Politiet holder pressekonferanse klokken 13.

Politiet ble varslet i 2-tiden natt til torsdag om at en kvinne var funnet død i en leilighet i Bergen sentrum.

Varslingen om drapet kom til politiet via AMK.

– Politiet kom raskt til stedet og pågrep der en mann mistenkt for forholdet. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag morgen.

Kjente hverandre

De bekrefter at kvinnen og mannen kjente hverandre. Så vidt politiet vet var mannen på stedet med kvinnens samtykke. Med andre ord var det ikke snakk om et innbrudd eller lignende.

Flere personer BT har snakket med har fortalt at de to kjente hverandre godt. En nabo opplyser at hun så dem sammen senest onsdag.

Ørjan Deisz

Undersøker leiligheten

Torsdag formiddag var det mye politi på stedet. Krimteknikere på stedet opplyste til BT at det blir gjort krimtekniske undersøkelser utover dagen torsdag. Den avdøde kvinnen er sendt til obduksjon.

Varsler pårørende

Politiet opplyser rundt klokken 12 at de fortsatt jobber med å varsle kvinnens nærmeste pårørende.

Mannen er undersøkt av lege og ble plassert i arresten på politihuset.

Han er foreløpig siktet for drap etter straffelovens § 275.

– Politiet har per nå ingen informasjon som tilsier at andre var til stede i leiligheten og involvert i kvinnens død, opplyser politiet.

Krimteknikere undersøker leiligheten der kvinnen ble funnet. Kvinnen er sendt til obduksjon.

Advokat Torbjørn K. Sognefest er forsvarer for den siktede mannen. Overfor BT vil han ikke kommentere noe som helst nå.

Politiet legger opp til å fremstille mannen for varetektsfengsling fredag. Han vil gå i nytt avhør tidligst torsdag ettermiddag.

Skal være tidligere dømt

BT kjenner til at den siktede mannen tidligere er dømt for skadeverk og et trafikkforhold. Dette var for flere år siden, da han bodde i en av Bergens omegnskommuner.

I retten den gangen forklarte mannen at han var sterkt beruset, og han mente at han hadde handlet i sinne eller resignasjon da han begikk skadeverket.

I samme dom, som kom etter en såkalt tilståelsessak, ble han også dømt for kjøring uten gyldig førerkort.

Siktede skal også, for noen år siden, ha blitt bøtelagt for vold i ruset tilstand mot en annen mann.

Mannen skal være ugift og uten barn.