Fyll, narkotika, vold mot vakter og politiet gjorde at politiet valgte å avslutte konserten med Bergens-rapperen Kamelen i Kristiansand.

«Fredag smeller det! Kamelen på Kick Scene», reklamerte utestedet i dagene før konserten i Kristiansand sentrum.

Og smalt gjorde det, ifølge Fædrelandsvennen.

Politiet melder om en rekke hendelser i løpet av kvelden. Flere personer ble bortvist eller pågrepet for fyll eller bråk. Like før midnatt meldte politiet blant annet at to personer ble arrestert etter slagsmål ved utestedet.

Like etter opplyser de at en annen mann ble innbrakt til politiet for forulemping av offentlig tjenestemann samt å motsette seg politiets arbeid på stedet.

Totalt ble fire personer pågrepet og en person innbrakt.

Vold mot politi og vakter

Inne på stedet hadde folk utøvd vold mot vakter, og da politiet kom til gikk enkelte løs på dem også.

Da klokken var i ferd med å bikke midnatt valgte politiet å avslutte konserten.

NTB Scanpix

– Det var så mye ordensforstyrrelser, slagsmål og slike ting at innsatsleder og operasjonsleder valgte å avslutte konserten, opplyser operasjonsleder Christian Ekra i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Uvanlig hektisk

Politiet meldte selv om hendelsen på Twitter klokken 00.15.

– Politiet beslutter etter en totalvudering å avslutte en konsert på et utested. Dette for å opprettholde sikkerhet for publikum og ro og orden. Også fordi det var flere slagsmål, vold mot vakter, ordensforstyrrelser, bruk og besittelse av narkotika, høyt antall berusede personer, forulemping av politiet, samt forsøk på vold mot politiet, opplyser nattens operasjonsleder.