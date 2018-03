En overfylling av drivstoff har ført til at 1000 liter diesel har rent ut i sjøen ved Skålevikneset natt til mandag

Klokken 03.53 i natt fikk Bergen Brannvesen en melding om en overbunkret båt i sjøen ved Esso i Skålevik.

I forbindelse med en drivstoffpåfylling på en båt har dieselen rent rett ut i sjøen.

– Det har blitt sølt omtrent 1000 liter i sjøen, og det arbeides nå med å få opp oljen, sier Ole Jacob Hartvigsen, vaktleder i Bergen brannvesen.

Luktet diesel lang vei

Christer Midtun

Christer Midtun bor i Olsvik, like i nærheten av området der dieselsølet skjedde. Han la merke til forurensningen idet han skulle dra til jobb klokken 07.00 mandag morgen.

– Med en gang jeg kom ut døren luktet jeg dieselen. Jeg gikk bort på terrassen og da så jeg et stort oljeflak ligge på fjorden, sier han.

Midtun visste med en gang hva som hadde skjedd, og kontaktet havnevakten, som allerede hadde blitt informert om hendelsen.

– Det er jo ikke første gang dette her har skjedd, men denne gangen var det mye, sier Midtun.

Har satt opp barrierer

Etter at Bergen brannvesen mottok meldingen sendte de brann og redningsbåten Sjøbrand til stedet. Der bidro båten med å plassere såkalte lenser, som fungerer som barrierer for å holde forurensningen samlet på et sted.

– Det har kommet litt diesel på utsiden av barrieren, men den er det dessverre vanskelig for oss å håndtere, sier Hartvigsen.

Det skal være snakk om mindre mengder diesel som har blitt dratt ut i fjorden på grunn av en forbikjørende båt.

– En liter sprer seg fort, men Skålevik bunkringsanlegg jobber nå med å prøve å få opp oljen som ligger på innsiden av lensen, sier Hartvigsen.