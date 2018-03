– Vi måtte bære dynamitten over fjellet, da var det allerede begynt å brenne i gravemaskinen, sier gravemaskinføreren.

Arbeidsdagen fikk en dramatisk start for en gravemaskinfører på Sotra. Han arbeidet med den 30 tonn tunge gravemaskinen i Fagerhaugveien i Fjell kommune torsdag morgen, da problemene oppsto.

– Plutselig var det ikke noe som fungerte, jeg trodde først at det var dieselfilteret som var tett, for vi hadde problemer med det i dag tidlig. Da jeg slo på motoren igjen, sto oljespruten, det var en stor hydraulikkslange som var røket, sier gravemaskinføreren og fortsetter:

– Jeg gikk bare ut for det sto dynamitt oppe på fjellet. Oljespruten sto rett mot der dynamitten var. Så vi måtte bære dynamitten over fjellet, slik at det ikke satte fyr i den. Da var det allerede begynt å brenne i gravemaskinen.

Geir Martin Strande

Om morgenen hadde han fylt opp dieseltanken slik han gjør hver morgen. Han var derfor bekymret for at gravemaskinen skulle eksplodere.

– Var du redd?

– Nei da, det gikk greit. Det var jo langt fra huset, konstaterer gravemaskinføreren.

Geir Martin Strande

Geir Martin Strande

Politiet opplyste på Twitter torsdag morgen at gravemaskinen som var overtent sto i enden av et boligfelt og at det er 50 meter til nærmeste bolighus.

Vakthavende brannbefal Jarl Hestad i Øygarden brann og redning sier at det var ganske mye diesel og hydraulikkolje i gravemaskinen.

– Det er vanskelig og risikabelt å gå inn mot en allerede utbrent gravemaskin og prøve å gjøre en heltemodig slukkeinnsats. Så her satser vi på at brannen skal få jobbe litt for seg selv, siden det ikke sprer seg giftig røyk, og så tar vi den når det nærmer seg litt utbrent, sier Hestad.

Klokken 11.48 skriver 110-sentralen på Twitter at brannen er så godt som slukket.