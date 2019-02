– Dødsfall er alltid tungt, men når det skjer under disse omstendighetene, blir det mye mer dramatisk og en helt annen hendelse, sier bistandsadvokat Arild Dyngeland.

Dyngeland representerer moren til avdøde Said Bassam Chataya.

28-åringen ble erklært død på akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus klokken 22.20 fredag kveld, etter å ha blitt knivstukket utenfor bensinstasjonen Circle K i Vikens gate.

Odd E. Nerbø (Arkiv)

Samuel Massie, kjent fra TV-serien Berserk, kjente drapsofferet etter knivstikkingen på Danmarks plass godt.

– Said var en kjempeflott person med et vanvittig humør, en gledesspreder uten like, skriver Massie på Instagram.

Skulle vært med på tokt

Chataya var en av deltakerne i realityserien «Sjøsprøyt» på NRK. Sammen med Samuel Massie (18) ble han valgt ut av programleder Jarle Andhøy til å bli med på ferden mot Sydpolen.

Men så skadet han hånden sin i slalåmbakken og måtte bli hjemme i Larvik. Han skal ha blitt veldig skuffet da han ikke kunne være med.

Samuel Massie ble kjent med 28-åringen da han flyttet fra Larvik til Bergen. Chataya skiftet adresse fra Larvik til Bergen i 2011.

– Vi har støttet hverandre siden han flyttet til Bergen, og var en nær venn av hele familien. Når jeg hørte om dette natt til lørdag ble jeg dypt rystet.

Som Massie, skal også Said Bassam Chataya vært interessert i friluftsliv.

– Han har betydd uendelig mye for meg i mitt liv og var en av faktorene for at nettopp jeg kom meg opp på folkehøgskolen som skulle forandre mitt liv, skriver han.

Rune Sævig

– Hadde det ikke vært for hans støtte så hadde jeg ikke hatt fotfeste i livet som jeg har i dag, og mitt liv ville vært en helt annen plass.

Ga ut singel i fjor

Said Bassam Chataya tilhørte et rapmiljø i Bergen og var i startfasen av musikkarieren. Artistnavnet hans var Araber1. Chataya var født i Syria, men var norsk statsborger.

I fjor sommer ga han ut singelen «Annerledes», der han rapper om det tøffe livet i gaten.

Chataya har deltatt på flere andres utgivelser og skal ha vært en del av rapp-kollektivet Biiviibe.

– Det er veldig synd det som skjedde med ham, sa Marcus Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, til Bergens Tidende etter at dødsfallet ble kjent.

– Han var en veldig snill fyr, alltid blid og alltid glad.