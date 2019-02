– Vi ser svært alvorlig på det som er avdekket, sier eierdirektør i Helse Vest, Ivar Eriksen.

Forrige uke offentliggjorde Bergensklinikken rapporten som konkluderer med at de har feilrapportert pasienter som har forlatt rusbehandlingen. Pasientene har ikke blitt skrevet ut.

Ifølge rapporten utgjør avvikene 22,2 millioner kroner i verdi.

Vil ha større oversikt

Nå sier eierdirektør i Helse Vest, Ivar Eriksen, at de kommer til å kreve tilbake penger. Helse Vest kjøper nemlig tjenester fra Bergensklinikken, og bidrar med størsteparten av klinikkens driftsinntekter.

– Vi kommer til å kreve tilbakebetalt noe penger, men det er for tidlig å si noe om hvilken sum vi lander på, sier Eriksen.

Han forteller at Helse Vest selv ønsker å gjøre økonomiske utregninger, og at de trenger oversikt over avvik fra hele 2018. Rapporten har bare undersøkt hva som har foregått fra 1. januar 2015 til 31. august 2018.

Ifølge rapporten er det snakk om 5970 feilrapporterte liggedøgn i perioden som er undersøkt.

Geir Martin Strande

– Alvorlig

I rapporten avdekkes det feilrapporteringen har skjedd på tre forskjellige måter:

Pasienter har vært innrapportert samtidig på to avdelinger.

Pasienter har vært innrapportert etter at de frivillig avsluttet behandlingen.

Pasienter har vært innrapportert etter at de har vært fraværende fra klinikken i mer enn syv døgn.

– Vi ser svært alvorlig på det som er avdekket. Samtidig har vi, både gjennom rapporten og dialogen med styret og ledelsen, fått tillit til at Bergensklinikken har vilje og evne til å bringe disse forholdene i orden, sier Eriksen.

Han forteller at Helse Vest vil avholde møter med ledelsen så snart som mulig, og ha stort fokus på hvordan dette skal jobbes med. Direktøren forventer at Bergensklinikken følger anbefalingene som er gitt av Ernst & Young, som har uarbeidet rapporten.

– Vi vil ha dokumentert at de får nye og gode rutiner, sier han.

For lavt belegg

– Jeg synes tallene var høye, veldig høye. Det vi fant er mye mer omfattende enn det jeg hadde forventet i forkant, sa administrerende direktør Ole Hope like etter at rapporten ble offentliggjort.

Hope var tydelig på at avvikene har ført til mislighold av avtalen med Helse Vest, og at han var forberedt på at det kunne komme et tilbakebetalingskrav.

Avtalen mellom Helse Vest og rusklinikken sier at sengeplassene være belagt med 90 prosent. Feilrapporteringen har redusert belegget til 86 prosent i 2017 og 86,3 prosent i 2018.