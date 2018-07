Flyet til Inger Helene Grimstad (23) og familien skulle gå 00.30 natt til mandag. Nå sitter de strandet på et hotell med 800 andre.

– Jeg har ikke sovet noe særlig, sier Inger Helene Grimstad (23).

Hun sitter på en solseng sammen med familie, kjæreste og venner utenfor et hotell på Rhodos. Rundt er det fult av folk som prøver å få seg litt søvn. Innimellom står det kofferter. Også inne på hotellet, står solsenger med folk og kofferter tett i tett.

Egentlig skulle Grimstad vært på jobb i Bergen mandag etter to ukers ferie på øyen. Men da de kom til flyplassen seint søndag kveld, var det kaos. Utenfor flyplassen var det lange køer med folk.

– Vi satt tre timer i kø før vi fikk vite at det var teknisk feil på check-in systemet, sier hun.

Denne meldingen kom ifølge Grimstad ti minutter etter at flyet skulle ha lettet. Flyet tilbake til Bergen skulle gått klokken 00.30 natt til mandag.

– Folk hylte og skrek og var skikkelig forbannet. Politiet ble tilkalt. Mange hadde små unger. Det var helt forferdelig, sier hun.

Privat

– Ser ut som en flyktningleir

Etter hvert fikk de beskjed om at innsjekkingen ville foregå manuelt, og at avgangen ville blir forsinket med ytterligere to timer.

– Vi satt oss utenfor, og ble sittende der i fire timer før vi fikk beskjed om at flyet vårt var omdirigert til Marmaris og at vi ville bli kjørt til hotellet Sunwing på Kallithea.

Her har reisefølget vært siden, sammen med rundt 800 andre fra Norge, Sverige og Danmark. Hun sier at de fikk tilbud om å sove på solsenger, eller finne seg et hotell for egen regning. De skal heller ikke ha fått tepper eller håndklær, kun vann.

– Hotellet ser ut som en flyktningleir med voksne og barn sovende på gulv og solstoler inne i lobbyen, og på solstolene utenfor. I 5-tiden kom det enda en buss, med passasjerer fra Göteborg, og etter det enda en buss.

På hjemmesiden til flyplassen på Rhodos, står det mandag morgen at reisende kan forvente forsinkelser på grunn av tekniske problemer med systemer.

– Vi fikk vite at personalet i Ving hadde vært klar over problemet på flyplassen siden klokken 14.00 samme dag, uten å informere oss. Vi spurte hvorfor det ikke ble gjort noe allerede på dette tidspunktet, men fikk ikke et skikkelig svar, sier hun.

Privat

– Guiden visste ingenting

Mandag morgen er hun og resten av reisefølget usikre på hva som skjer.

– Vi fikk tak i en guide og spurte hvordan de hadde tenkt å løse dette. Vi spurte også om vi fikk mat, med tanke på at vi ikke hadde spist siden vi forlot hotellet. Guiden visste ingenting, sier hun og fortsetter:

– Noen guider sier vi får reise i løpet av dagen, mens andre sier det kan ta opptil to dager. Så nå sitter vi utenfor hotellet, uten å vite noe.

En av de andre i reisefølget, Gunnar Irgens, har vært på ferie med konen Bente Irgens og datteren Christina Irgens.

– Vi har reist her siden 1994, men det aldri vært så gale som i går. De sier det er en fatal svikt i en server i Aten. Siste beskjeden fra Ving, er at Thomas Cook jobber med saken og at de kommer tilbake når de vet noe mer, sier Irgens.

– Vi gjør vårt beste

Informasjonssjef i Ving Siri Røhr-Staff bekrefter at innsjekkingssystemet på flyplassen på Rhodos kollapset søndag, og at det har skapt store problemer.

– Det er bare å beklage. Vi vet at folk har hatt en tøff natt i lobbyen og på hotellets område, men vi har gjort vårt beste. Vi sitter nå i krisemøter for å finne de beste løsningene, sier Røhr-Staff.

– Mange har etterlyst informasjon fra Ving?

– Det har vært lite informasjon, fordi vi heller ikke har hatt noen informasjon. Dette skjedde midt på natten. Det viktigste for oss var å finne steder der folk kunne være over natten, noe som ikke er så lett når alle hotell er fulle.

Hun sier den beste løsning var å samle alle på et hotell der de kunne gi dem informasjon samlet.

– Vi håper å få gjestene våre hjem i dag, men tør ikke love noen ting. Innsjekkingen er oppe og går igjen, og vi jobber med å få nye flytider så fort som mulig, sier hun og legger til:

– Alle reisende vil selvfølgelig få kompensasjon. Vi vil kontakte folk på e-post så fort som mulig.